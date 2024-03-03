اليابان للتبغ تفتتح مقر الشركة الجديد بالقاهرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتحت شركة اليابان الدولية للتبغ إحدى شركات مجموعة اليابان للتبغ مقر الشركة الجديد بالقاهرة، بحضور ماساميتشي تيراباتاكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليابان للتبغ، وأكيل باردواج، رئيس شركة اليابان الدولية للتبغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، قال السيد ماساميتشي تيراباتاكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليابان للتبغ، إن التطور المتواصل لليابان الدولية للتبغ في مصر يعكس الالتزام الثابت بتطبيق أعلى المعايير العالمية في ضوء إستراتيجية الشركة.
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وأضاف قائلا:”يتمتع السوق المصري بإمكانيات كبيرة لمصنعي التبغ مما يعزز اهتمامنا بترسيخ وجودنا وزيادة حجم إنتاجنا في مصر.”
كما قام السيد تيراباتاكي أيضًا بجولة شاملة في مصنع إنتاج تبغ شيشة (نخلة) التابع لليابان الدولية للتبغ بمحافظة المنوفية، حيث زار كل خطوط الإنتاج المتنوعة، وتابع المعايير الصارمة لعملية التصنيع للحفاظ على أعلى مستويات الجودة. فيما أطلع على التدابير القوية للسلامة والرقابة التي تطبق بالمصنع.
ومن جانبها، أكدت ماريانا مجدي، المدير العام لليابان الدولية للتبغ في مصر، على مدى التفاني والإصرار القويين لفريق عمل مصر لتحقيق أفضل أداء على الإطلاق وتحسين النتائج الإجمالية لشركة اليابان الدولية للتبغ.
وأعربت مجدي عن فخرها بحصول شركة اليابان الدولية للتبغ في مصر على جائزة أفضل صاحب عمل للعام السابع على التوالي في الشهر الماضي، مما يعكس التزام الشركة المستمر بخلق بيئة عمل رائعة.
وعلى صعيد أخر، التقى تيراباتاكي بالسفير الياباني في مصر أوكا هيروشي، حيث ناقشا أحدث إنجازات الشركة في السوق المصري، مع استكشاف فرص الاستثمار المستقبلية التي يمكنها تعزيز وجود اليابان الدولية للتبغ في مصر.
يُذكر أن مجموعة اليابان للتبغ هي واحدة من أبرز شركات تصنيع التبغ في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل الحكومة اليابانية أكبر المساهمين بها، بنسبة تقدر بحوالي 33٪ من أسهم الشركة.
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