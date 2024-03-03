اليابان للتبغ تفتتح مقر الشركة الجديد بالقاهرة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت شركة اليابان الدولية للتبغ إحدى شركات مجموعة اليابان للتبغ مقر الشركة الجديد بالقاهرة، بحضور ماساميتشي تيراباتاكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليابان للتبغ، وأكيل باردواج، رئيس شركة اليابان الدولية للتبغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، قال السيد ماساميتشي تيراباتاكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اليابان للتبغ، إن التطور المتواصل لليابان الدولية للتبغ في مصر يعكس الالتزام الثابت بتطبيق أعلى المعايير العالمية في ضوء إستراتيجية الشركة.

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وأضاف قائلا:”يتمتع السوق المصري بإمكانيات كبيرة لمصنعي التبغ مما يعزز اهتمامنا بترسيخ وجودنا وزيادة حجم إنتاجنا في مصر.”

كما قام السيد تيراباتاكي أيضًا بجولة شاملة في مصنع إنتاج تبغ شيشة (نخلة) التابع لليابان الدولية للتبغ بمحافظة المنوفية، حيث زار كل خطوط الإنتاج المتنوعة، وتابع المعايير الصارمة لعملية التصنيع للحفاظ على أعلى مستويات الجودة. فيما أطلع على التدابير القوية للسلامة والرقابة التي تطبق بالمصنع.

ومن جانبها، أكدت ماريانا مجدي، المدير العام لليابان الدولية للتبغ في مصر، على مدى التفاني والإصرار القويين لفريق عمل مصر لتحقيق أفضل أداء على الإطلاق وتحسين النتائج الإجمالية لشركة اليابان الدولية للتبغ.

وأعربت مجدي عن فخرها بحصول شركة اليابان الدولية للتبغ في مصر على جائزة أفضل صاحب عمل للعام السابع على التوالي في الشهر الماضي، مما يعكس التزام الشركة المستمر بخلق بيئة عمل رائعة.

وعلى صعيد أخر، التقى تيراباتاكي بالسفير الياباني في مصر أوكا هيروشي، حيث ناقشا أحدث إنجازات الشركة في السوق المصري، مع استكشاف فرص الاستثمار المستقبلية التي يمكنها تعزيز وجود اليابان الدولية للتبغ في مصر.

يُذكر أن مجموعة اليابان للتبغ هي واحدة من أبرز شركات تصنيع التبغ في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل الحكومة اليابانية أكبر المساهمين بها، بنسبة تقدر بحوالي 33٪ من أسهم الشركة.