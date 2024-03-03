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25% ارتفاعاً في إنتاج بطاريات الليثيوم - أيون بالصين خلال 2023

3/3/2024 4:18:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن قطاع بطاريات الليثيوم – أيون في الصين قد حافظ على زخم نموه في عام 2023، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج فيه بنسبة 25% على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أن القطاع شهد تجاوز إجمالي إنتاجه من بطاريات الليثيوم – أيون 940 جيجاوات/ساعة في العام الماضي

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وتجاوزت قيمة الإنتاج في القطاع 1.4 تريليون يوان (197 مليار دولار) خلال نفس الفترة المذكورة.

وبلغ إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون لتخزين الطاقة 185 جيجاوات/ساعة، بينما تخطّت السعة المركبة لبطاريات الطاقة 435 جيجاوات/ساعة.

وكشفت البيانات أيضاً عن ارتفاع صادرات بطاريات الليثيوم-أيون في عام 2023 بأكثر من 33 في المائة مقارنة بالعام الأسبق إلى 457.4 مليار يوان.

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