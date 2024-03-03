25% ارتفاعاً في إنتاج بطاريات الليثيوم - أيون بالصين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن قطاع بطاريات الليثيوم – أيون في الصين قد حافظ على زخم نموه في عام 2023، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج فيه بنسبة 25% على أساس سنوي.
وأوضحت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أن القطاع شهد تجاوز إجمالي إنتاجه من بطاريات الليثيوم – أيون 940 جيجاوات/ساعة في العام الماضي
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وتجاوزت قيمة الإنتاج في القطاع 1.4 تريليون يوان (197 مليار دولار) خلال نفس الفترة المذكورة.
وبلغ إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون لتخزين الطاقة 185 جيجاوات/ساعة، بينما تخطّت السعة المركبة لبطاريات الطاقة 435 جيجاوات/ساعة.
وكشفت البيانات أيضاً عن ارتفاع صادرات بطاريات الليثيوم-أيون في عام 2023 بأكثر من 33 في المائة مقارنة بالعام الأسبق إلى 457.4 مليار يوان.
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