مشتريات المصريين تقود البورصة للصعود 0.02% بعد ساعة من التداولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بعد ساعة من تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من المصريين بقيمة 14 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 28971 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 7346 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10297 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.79% ليصل لمستوى 36513 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال تداول 198 مليون سهم، بتنفيذ 37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهمًا، وتراجع 61 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 67 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 14 مليون جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 16 مليون جنيه.
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