مشتريات المصريين تقود البورصة للصعود 0.02% بعد ساعة من التداولات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بعد ساعة من تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من المصريين بقيمة 14 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 28971 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 7346 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10297 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.79% ليصل لمستوى 36513 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال تداول 198 مليون سهم، بتنفيذ 37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 66 سهمًا، وتراجع 61 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 67 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 14 مليون جنيه، و2 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 16 مليون جنيه.