إنفيديا: الذكاء الاصطناعي سيجتاز الاختبارات البشرية خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ إن الذكاء الاصطناعي يمكنه خلال أقل من خمس سنوات أن يجتاز الاختبارات البشرية بنجاح.

كان هوانغ -الذي يرأس الشركة الرائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء أنظمة مثل تشات جي بي تي- يرد على سؤال في منتدى اقتصادي عُقد في جامعة ستانفورد حول المدة التي سيستغرقها تحقيق أحد أهداف وادي السيليكون الذي طال انتظاره وهو إنشاء جهاز حاسب آلي يمكنه التفكير مثل البشر.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لإنفيديا أن الإجابة تعتمد إلى حد كبير على كيفية تحديد الهدف، موضحاً: إذا كان التعريف هو القدرة على اجتياز الاختبارات البشرية، فإن الذكاء الاصطناعي العام سيحقق هذا قريباً.

الذكاء الاصطناعي والاختبارات البشرية

هوانغ قال ((إذا قدمت لأحد أنظمة الذكاء الاصطناعي جميع الاختبارات الموجودة، أي أعددت قائمة الاختبارات هذه ووضعتها في يد قطاع علوم الحاسب الآلي، فأعتقد أنه في غضون خمس سنوات سنحقق أداءً جيداً)).

حالياً، يمكن للذكاء الاصطناعي اجتياز اختبارات المحاماة، لكنه لا يزال يواجه صعوبات في الاختبارات الطبية المتخصصة مثل أمراض الجهاز الهضمي، ويرى هوانغ أنه في غضون خمس سنوات ينبغي أن يكون قادراً على اجتياز أي اختبار.

عاد هوانغ وأوضح أنه نظراً لوجود اختلافات في التعريفات -إذ لا يزال العلماء مختلفين حول توصيف كيفية عمل العقول البشرية- فقد يكون الذكاء الاصطناعي العام في حاجة لوقت أطول.

وأضاف هوانغ أن اختلاف التعريفات يصعّب مهمة المهندسين لأنهم بحاجة إلى أهداف محددة.

صناعة الرقائق والحاجة إلى مصانع جديدة

كما تناول هوانغ سؤالاً حول عدد مصانع الرقائق الإضافية اللازمة لدعم التوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي، وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان يعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من الشركات المصنعة.

من جانبه أكد هوانغ على الحاجة إلى المزيد من المصانع، لكنه أوضح أن أداء الرقائق الإلكترونية سيتحسن ويتطور بمرور الوقت؛ ما يعمل على الحد من عدد الرقائق المطلوبة.

وقال هوانغ ((سنحتاج إلى المزيد من الصناعات التحويلية، ومع ذلك تذكّر أننا نعمل أيضاً على تحسين الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بمرور الوقت))، مضيفاً ((ليس الأمر كما لو أن كفاءة الحوسبة ستظل على ما هي عليه اليوم.. إننا نحسن قدرات الحوسبة بمليون ضعف خلال عشر سنوات)).





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