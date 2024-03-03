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مبيعات فاو للسيارات الصينية ترتفع بـ18% في أول شهرين 2024

3/3/2024 4:18:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة فاو الصينية المحدودة لصناعة السيارات، عن ارتفاع مبيعاتها من المركبات خلال أول شهرين من العام الجاري، ما منح الشركة الرائدة بداية جيدة لعام 2024.

وذكرت المجموعة، أن مبيعاتها من السيارات تجاوزت 448 ألف وحدة خلال الشهرين الأولين من عام 2024، بزيادة 17.7% على أساس سنوي.

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ومن إجمالي مبيعات المجموعة، شكّلت علامتها التجارية“هونغتشي” لوحدها على 65300 وحدة، بزيادة 37.56% على أساس سنوي، وتخطط“هونغتشي” لإطلاق المزيد من طرازات مركبات الطاقة الجديدة في العام الجاري، ما سيعزز مبيعاتها بشكل أكبر.

وتعتبر مجموعة“فاو” شركة مملوكة للدولة ومقرها في مدينة تشانغتشون، حاضرة مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين. وقد أنتجت وباعت أكثر من 54 مليون سيارة على مدى أكثر من ستة عقود.

المصدر:

MENAFN03032024000202011048ID1107927493

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