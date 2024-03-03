مبيعات فاو للسيارات الصينية ترتفع بـ18% في أول شهرين 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة فاو الصينية المحدودة لصناعة السيارات، عن ارتفاع مبيعاتها من المركبات خلال أول شهرين من العام الجاري، ما منح الشركة الرائدة بداية جيدة لعام 2024.
وذكرت المجموعة، أن مبيعاتها من السيارات تجاوزت 448 ألف وحدة خلال الشهرين الأولين من عام 2024، بزيادة 17.7% على أساس سنوي.
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ومن إجمالي مبيعات المجموعة، شكّلت علامتها التجارية“هونغتشي” لوحدها على 65300 وحدة، بزيادة 37.56% على أساس سنوي، وتخطط“هونغتشي” لإطلاق المزيد من طرازات مركبات الطاقة الجديدة في العام الجاري، ما سيعزز مبيعاتها بشكل أكبر.
وتعتبر مجموعة“فاو” شركة مملوكة للدولة ومقرها في مدينة تشانغتشون، حاضرة مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين. وقد أنتجت وباعت أكثر من 54 مليون سيارة على مدى أكثر من ستة عقود.
المصدر:
MENAFN03032024000202011048ID1107927493
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