مفهوم مبتكر يعد بتجربة تسوّق لا مثيل لها .. بلومنج تفتتح معرضها الجديد في ذا فيلج مول بجدة.

(MENAFN
- Global Advertising) أعلنت بلومنج، العلامة السعودية الفاخرة والمتخصّصة في اللانجري والملابس النسائية المريحة والأنيقة، عن افتتاح معرضٍ جديد لها بمفهوم مبتكر في ذا فيلج مول بجدة في 24 فبراير. ويقدّم المعرض الجديد تجربة تسوّق متميّزةً وغامرةً تعكس التزام بلومنج بتلبية احتياجات عميلاتها وتقديم الأفضل لهنّ دوماً.
وفي حفل الافتتاح، كشفت علامة بلومنج بكلّ فخر عن إطلاقها لشراكة تعاون خاصة مع الفنّانة السعودية الشابة والموهوبة زينة عماد، المعروفة بموسيقاها التي تجمع بين الموسيقى العربية التقليدية والحديثة وساعدتها على اكتساب شعبية بين الجماهير المتنوعة. رُشّحت زينة لجائزة غرامي في العام 2021 عن فئة أفضل فنّانة ناشئة، وسرعان ما تركت بصمتها التي لا تُمحى على صناعة الموسيقى، فأسرت قلوب الجماهير بكلماتها وألحانها.
"اخترنا أن نقيم شراكةً مع زينة عماد، لكونها فنّانة سعودية موهوبة، وهي في أدائها، وموسيقاها، وما تقدّمه، تعكس القيم الأساسية لعلامة بلومنج." هذا ما صرّحت به مي قاننجي، الرئيس التنفيذية لبلومنج، مضيفةً أنّ الشراكة مع عماد تأتي بعد تعاونٍ ناجح معها في اليوم الوطني السعودي. ومن المقرّر أن تطلق بلومنج، بالتعاون مع الفنانة الشابة، سلسلةً من الحملات تبدأها بانطلاقة شهر رمضان المبارك.
وإذ شاركت في افتتاح المعرض الجديد في جدة، كان لزينة لقاء مع عميلات بلومنج، في مبادرةٍ تعكس التزام العلامة التجارية بتعزيز العلاقات البنّاءة والتواصل الهادف. وعلّقت زينة بقولها: "يسرّني أن أتعاون مع علامةٍ تجارية سعودية تعمل في سبيل تمكين المرأة العربية وترافقها في كلّ خطوة من مشوارها. فكما هي حال الموسيقى التي تطبع كلّ مرحلة من مشوارنا بنغمة تشبهنا، وتحكي لسان حالنا، نختار أيضاً علامةً تجارية تشبهنا ومنتجات تبعث فينا الشعور بالراحة والهدوء." غني عن القول إنّ هذه الشراكة تعكس تفاني بلومنج بتقديم الأفضل لعميلاتها من حيث المبادرات الجديدة، والمعارض المبتكرة، والمجموعات الحصرية.
وفي هذا السياق أيضاً، ستعمد بلومنج، بالتنسيق مع زينة عماد على إطلاق حملات إعلانية بأغانٍ حصرية مخصّصة لبلومنج، بصوت زينة ترافق قدوم الشهر الكريم، وتعزّز من حضور العلامة التجارية في حياة عميلات بلومنج، بكلّ لحظة من مشوارهنّ. وهل أجمل من موسيقى زينة عماد لتكون وسيلة تعبير عن العواطف والمشاعر وتقيم تواصلاً وارتباطاً خاصاً بين بلومنج وكلّ امرأة في السعودية والعالم العربي؟
ومع بداية شهر رمضان المبارك، تنطلق باكورة الأعمال الموسيقية لهذه الشراكة مع أغنية "رمضان حياة" التي تعكس روحية الشهر الفضيل بكلّ ما يجسّده من خير، وعطاء، وصدقة وبركات. ومع هذه الحملة، أطلقت بلومنج أيضاً مبادرةً رمزيةً بعنوان "دعاؤك حياة" تدعو فيها عملاءها وعميلاتها للمشاركة في نشاط نابع من القلب، يقوم على تشارك الأدعية، حيث يشجّع كلّ مسلم، في أثناء شهر شعبان، على كتابة أحد الأدعية التي تعني له الكثير، ويوجّهها لأخيه المسلم أو أخته المسلمة. توضع الأدعية في الفوانيس المزينة في معارض بلومنج، وبحلول الشهر الفضيل، تنطلق حلقة من الإيجابية والبركات المتبادلة بحيث تتاح لزوّار بلومنج في شهر رمضان، اختيار أحد هذه الأدعية وتلاوتها في تبادلٍ جميل للأماني والآمال علّها تتحقق، وفي تشارك للقيم الرمضانية وتقدير جوهر الحياة ضمن أسرة واحدة.
واحتفالاً بافتتاح المتجر الجديد بجدة، وتزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت بلومنج مجموعتها الجديدة والحصرية من الجلابيات والقفطانات، وشراشف الصلاة.
زوروا معرضنا الجديد بذا فيلج مول، استقبلوا معنا الشهر الكريم وترقبوا الحملة المميزة مع الفنانة الموهوبة زينة عماد.
نبذة عن بلومنج
تأسّست بلومنج كعلامة لانجري تجارية للبيع بالتجزئة تعود لشركة نما العربية للألبسة التي أنشأتها عام 1965 عائلة النهدي المعروفة بالمملكة العربية السعودية باستثماراتها الناجحة في مروحةٍ واسعةٍ من الصناعات من العناية الشخصية إلى الألبسة وصناعة المأكولات والمشروبات، من بين جملة صناعاتٍ أخرى. وعرفت علامة بلومنج نجاحاً واسعاً وصل إلى 36 متجراً في المملكة، رغم أنّها تأسست فقط عام 2016 لكنّها سرعان ما أصبحت العلامة الرائدة في مجالها.
تلبّي بلومنج احتياجات المرأة في حياتها اليومية فتمنحها الثقة والراحة بشكل ملابس ذات جودة عالية من اللانجري، والملابس الداخلية، وملابس المنزل بالإضافة إلى ملابس الرياضة، وشراشف الصلاة، وأزياء الحمل، مروراً باحتياجات العروس والأكسسوارات.
تهدف بلومنج لتقديم الأفضل من حيث الراحة والجودة من خلال استخدام أقمشة مصنوعة بعناية من قطن الرايون والفيسكوز وغيرها من الخامات الناعمة والطبيعية، وهي من تصميم كبار المصمّمين في السعودية الضليعين باحتياجات السوق وما يرغب به العملاء.
ولأنّ رضا العملاء من أولويات بلومنج، نحن ملتزمون بقيمنا ونسعى لكي تشعر كلّ امرأة بالنعومة والراحة والأناقة.
وبلومنج موجّهة للنساء من كلّ الأعمار، العازبات منهنّ والمتزوّجات، ومن العروس إلى الأم الجديدة وطبعاً الفتيات في سنّ المراهقة أيضاً يجدن الملابس التي يحتجنها في رحلتهنّ للبلوغ. كما أنّ بلومنج هي الوجهة المثالية لمن يبحث عن الهدايا للمرأة في جميع المناسبات.
وفي وقتٍ تشكّل فيه بلومنج وجهةً نسائيةً إذ تشكّل النساء 75% من العملاء، لكنّ النسبة المتبقية هي من الرجال الذين يزورون بلومنج انطلاقاً من الرغبة في إسعاد من يحبون.
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