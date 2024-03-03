تقرير جديد من تريند مايكرو يكشف تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي في 2024

(MENAFN
- Proglobal) 1 مارس 2024 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "تريند مايكرو"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، تقريرها الخاص بتوقعات الأمن السيبراني لعام 2024، حيث كشفت عن توقعات مهمة تتعلق بمستقبل الهجمات السيبرانية. ويُشير التقرير إلى تطور في مشهد التهديدات السيبرانية ينذر بأضرار كبيرة عبر مختلف القطاعات، مما يجعل الشركات في حاجة ملحة لاعتماد استراتيجيات أمنية تتسلح بطبقات دفاعية متعددة، بهدف تأمين جميع النقاط المستهدفة من قبل المهاجمين. وقد تم تطوير تقرير "تريند مايكرو" بعد دراسات متعمقة وتحليلات دقيقة للاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، مما يمنح الشركات رؤى قيمة تساعدها في التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة.
كما يتوقع التقرير حدوث تغيير جذري في مشهد التصيّد الاحتيالي نتيجة ما حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكات الخصومة التوليدية من انتشارٍ متزايد وما شهدته من تحسينات على مستوى الكفاءة. ومن شأن هذا التغيير الجذري أن يتيح فرصة استخدام محتوى سمعي ومرئي أكثر واقعية وبتكلفة أقل، مما يؤدي إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال المعقدة مثل اختراق البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال التجارية والاختطاف الافتراضي وإلى ما هنالك من عمليات احتيال مماثلة. ومن المتوقع أيضاً أن تعاني البيئات السحابية خلال العام 2024 من نقاط ضعف متزايدة، بالإضافة إلى تعرض سلاسل توريد البرمجيات وتكنولوجيا "بلوك تشين" إلى هجماتٍ هدفها المطالبة بفدية أو محاولة تشفير البيانات.
وبحسب التقرير المنشور، سيشهد العام 2024 توجهاً متزايداً من جانب الشركات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، إذ يؤمن 69% من قادة تكنولوجيا المعلومات أن تقنيات تعلم الآلة باتت من الأولويات التشغيلية المهمة. ورغم أن هذه التطورات التكنولوجية ستكون بمثابة محرك دافع لتحقيق النمو المؤسسي، إلا أنها تفرض مخاطر لا يُستهان بها، لا سيّما إن تم استغلالها من جانب المخترقين لشن هجمات.
وتعليقاً على نشر هذا التقرير، قال الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة "تريند مايكرو" في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا، "لا بد للشركات من فهم التوجهات الناشئة في مجال الأمن السيبراني حتى تتمكن من مواصلة أعمالها ضمن مشهد تكنولوجي دائم التغير. ومن خلال طرح تقريرنا الخاص بالتوقعات الأمنية للعام 2024، نسعى إلى تمهيد الطريق أمام الشركات الراغبة في المضي قدماً وتخطي العقبات التي تفرضها هذه التغيرات الديناميكية المستمرة".
وأضاف الدكتور معتز قائلاً: "نعبّر في تريند مايكرو عن التزامنا الكامل بتسليط الضوء على الهجمات الأمنية الناشئة وتزويد الشركات والأفراد على حد سواء بكل ما يحتاجون إليه من استراتيجيات وأدوات للتنقل في هذا العالم الرقمي. ويعكس تقريرنا الجديد ما نبذله من جهود على صعيد الحماية الأمنية الاستباقية ودعم المؤسسات في المنطقة لتبقى في صدارة المشهد السيبراني دائم التغير".
وبنشرها تقرير التوقعات الأمنية للعام 2024، تؤكد "تريند مايكرو" على التزامها الراسخ بدعم خطوط دفاع الأمن السيبراني، وهذا يتجسد بوضوح من خلال تقرير "تريند مايكرو" نصف السنوي للأمن السيبراني للعام 2023 الذي يسلط الضوء على ما طرحته الشركة من حلول مبتكرة نجحت من خلالها في إيقاف وإحباط أكثر من 475 مليون تهديد أمني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
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