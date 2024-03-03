تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

(MENAFN
- Your Mind Media ) شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا اليوم، حيث اتسمت تداولات المستثمرين بالحذر قبيل صدور البيانات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن النفط تسيطر على الأسواق، خاصة في ظل زيادة المخاوف بشأن تراجع الطلب، لا سيما بعدما سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع لها.
فيما واصل سوق الأسهم السعودي أدائه الإيجابي، متداولا بالقرب من أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث اختتم السوق الشهر على ارتفاع ملحوظ. كما تراجعت أسهم أرامكو اليوم، متأثرة سلبا بهبوط أسعار النفط وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب. وقد شهد قطاع البنوك بعض الخسائر، في حين ارتفع قطاع التأمين بقيادة أسهم تكافل الراجحي إلى مستوى قياسي جديد، بفضل إعلان المصرف عن زيادة قوية في صافي أرباحه بنسبة بلغت 353% خلال عام 2023. وسجلت "أكوا باور" مستوى قياسيا جديدا اليوم بعد إعلان نتائج أرباح إيجابية لعام 2023 وتوزيعات الأرباح. لا تزال سوق الأسهم السعودية قوية وصاعدة، مع احتمالية الارتفاع، على الرغم من أن التحدي يكمن في تجاوز مستوى المقاومة الحالي.
شهد سوق الأسهم في دبي تقلبات، لكنه أنهى الشهر بشكل إيجابي، مواصلا سلسلة الأداء الإيجابي التي حققها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. شهد أداء الأسهم القيادية اليوم تباينا ملحوظا، حيث شهدت شركة إعمار العقارية تراجعا طفيفا، فيما أنهى بنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي جلسة التداول على ارتفاع. أيضا، لا يزال سوق الأسهم في دبي صعوديا، مستفيدا من الزخم القوي والأساسيات الجيدة مع استمرار إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب.
شهد سوق الأسهم في أبو ظبي تراجعا اليوم، حيث بقي قرب مستوى الدعم الذي سجلته في أكتوبر الماضي. وقد تواجه معنويات السوق ضغوطا بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق النفط. وبالتالي من المحتمل أن تؤدي تلك العوامل إلى إضعاف السوق، إلا أن أي انتعاش أو تحسن في هذه المجالات قد يدعم زخم قوي.
أنهى سوق الأسهم القطرية اليوم بتراجع طفيف، لكنه أغلق الشهر بشكل إيجابي. وأظهر القطاع المصرفي أداء متباينا. ويبدو أن سوق الأسهم القطرية مهيأ لمواصلة زخمه الإيجابي، مقتربا من مستويات منتصف يناير.
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