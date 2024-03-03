XTB تتصدر قائمة شركات التكنولوجيا المالية الأسرع نموًا في أوروبا

(MENAFN
- Your Mind Media ) XTB شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية توفر للمستثمرين مزايا الوصول الفوري إلى أسواق المال العالمية من خلال منصة استثمار عبر الإنترنت وتطبيق للهاتف الجوال - تصدرت مؤخرا قائمة شركات التكنولوجيا المالية الأسرع نموًا في أوروبا بحسب تصنيف FT1000. وبفضل انجازاتها غير المسبوقة؛ حظيت XTB بتقدير كبير من صحيفة فاينانشال تايمز (FT) كواحدة من الشركات الناشئة المتميزة في القارة، حيث احتلت المرتبة 28 بين أبطال النمو الأوروبيين في مجال التكنولوجيا المالية وفقًا لتصنيف الصحيفة الأمريكية.
تُصدر فاينانشال تايمز قائمة سنوية لأسرع 1,000 شركة نموًا في أوروبا، تُعرف باسم FT1000. حيث تُركز هذه القائمة على تكريم الشركات الرائدة التي تُظهر أداءً ماليًا استثنائيًا ونموًا سنويًا في الإيرادات. تُعدّ النسخة الثامنة من هذا التصنيف، الذي أعدته شركة Statista، وهي شركة أبحاث عالمية مرموقة، حدثًا هامًا يُسلط الضوء على الشركات الرائدة التي حققت أعلى معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات (CAGR) خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022. ولضمان ضم الشركات ذات النمو الاستثنائي فقط، تم وضع حد أدنى لمعدل النمو السنوي المطلوب لإدراج الشركات ضمن القائمة وهو 36.3%. وبالفعل، أظهرت XTB أداءً استثنائيًا خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022، حيث حققت معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 82%.
وفي تصريح له أشار عمر أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لشركة XTB بقوله "لم يقتصر تأثير الوباء على إحداث تقلبات غير مسبوقة في الأسواق العالمية فقط، بل أدى في الوقت ذاته إلى تغيير طريقة استثمار عملائنا في جميع أنحاء العالم. بالطبع، كان لارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، دور كبير في اتساع قاعدة المهتمين بالأسواق المالية بحثًا عن فرص لحماية رأس المال وتحقيق الأمان المالي" وتابع بقوله "بفضل استثماراتنا الضخمة في مجال تطوير المنتجات والتكنولوجيا المبتكرة؛ تمكنا من توفير بوابة ملائمة للأسواق المالية عبر تطبيق XTB، مما يُتيح للعملاء استثمار مدخراتهم بسهولة فائقة وكفاءة عالية. إن إدراجنا في هذا التصنيف هو بلا شك تأكيد قاطع على تطورنا المُلحوظ خلال السنوات الأخيرة. والأهم من ذلك، نجاحنا المبهر في تحقيق نمو استثنائي غير مسبوق وقدرتنا على تحويل تلك النتائج إلى أرباح مستدامة".
في إنجازٍ لافت، احتلت XTB ، المرتبة 28 بين أسرع الشركات نموًا ضمن فئة التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتأمين. لكن قطار إنجازات XTB لم يتوقف عند هذا الحد، حيث احتلت أيضًا المرتبة 335 في الترتيب العام للتصنيف. من بين الشركات البولندية المذكورة في القائمة، احتلت XTB المرتبة الثانية في فئة التكنولوجيا المالية والمرتبة العشرون بشكل عام.
لقراءة النسخة الكاملة من قائمة FT1000 متاحة هنا
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حول XTB
XTB شركة عالمية رائدة في توفير التكنولوجيا المالية للمستثمرين الأفراد؛ بما يتيح لهم مزايا الوصول الفوري إلى أسواق المال من جميع أنحاء العالم عبر منصة تداول مبتكرة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف الجوال. منذ انطلاقها في بولندا عام 2002، حرصت XTB على تمكين المستثمرين حول العالم من تحقيق طموحاتهم الاستثمارية. حيث تُقدم XTB خدماتها المتميزة لأكثر من 935,000 عميل من خلال آليات متطورة مبتكرة، بما يضمن حصولهم على تجربة تداول سلسة وآمنة.
لدى XTB التزام صارم بضرورة مواصلة عمليات تطوير منصة الاستثمار عبر الإنترنت؛ بآليات متميزة توفر لعملائنا فرص التداول في أكثر من 5,900 أداة مالية؛ بما في ذلك مؤشرات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات القائمة على العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة. مع إطلاق منتج الاستثمار السلبي طويل الأجل الذي أعلنت عنه مؤخرًا - بناءً على الخطط الاستثمارية، أصبح بإمكان عملائنا الآن استغلال الإمكانيات المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة وتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل فعّال. في أسواق XTB الرئيسية، نُقدم معدلات فائدة على الأموال غير المستثمرة لنتيح للمستثمرين فرص استثمار أموالهم والاستفادة منها حتى عندما لا يكونون يستثمرون بشكل نشط*.
تعد منصتنا عبر الإنترنت الوجهة الأولى ليس فقط للاستثمار ولكن أيضًا لتحليل السوق والحصول على المعرفة اللازمة. حيث توفر XTB مزايا الوصول إلى مكتبة شاملة تتضمن العديد من المواد التعليمية؛ بما في ذلك مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية؛ لمساعدة عملائنا في أن يصبحوا مستثمرين متميزين بغض النظر عن مستوى خبراتهم في عالم التداول وأسواق المال. ولضمان تقديم تجربة تداول فائقة التميز، لدينا فريق خدمة عملاء متخصص، يوفر خدمات الدعم بـ 18 لغة، وهو متاح لتقديم المساعدة اللازمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، سواء عبر البريد الإلكتروني، الدردشة الحية، أو الهاتف.
وخلال أكثر من 20 عامًا من النجاح المبهر، وانطلاقا من التزامنا الراسخ بضرورة تقديم أفضل بيئة تداول لعملائنا، نجحنا في إنشاء 12 مكتبًا للشركة حول العالم؛ بما في ذلك بولندا والمملكة المتحدة وألمانيا ورومانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والبرتغال وفرنسا وتشيلي ودبي.
وفي عام 2016 تم إدراج أسهم شركة XTB في بورصة وارسو. XTB شركة عالمية حائزة على تنظيم من أكبر السلطات والهيئات الرقابية في العالم؛ بما في ذلك؛ هيئة السلوك المالي وهيئة الرقابة المالية البولندية ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ولجنة الخدمات المالية.
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