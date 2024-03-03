الاحتلال يشن حملة اعتقالات لمواطنين بينهم طالبة جامعية بنابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية .واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت مواطنين بينهم طالبة جامعية بنابلس.
ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطالبة في جامعة النجاح حليمة أبو عمارة بعد مداهمة منزل عائلتها في شارع المدارس بمدينة نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء ومناطق، وتواجدت مخيم عسكر الجديد، بالقرب من صرح الشهيد مالك الشرقاوي.
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة كرم عاشور في مدينة نابلس، كما اقتحمت قرية سالم قضاء المدينة.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت عدة أحياء ومنازل في البلدة وخربت في محتوياتها، واستمرت لأكثر من ساعتين.
كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية وسير آلياته العسكرية في شوارع البلدة.
وفي طولكرم، قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم ونفذت حملة دهم واعتقالات وسط اشتباكات، واعتقلت المواطن تيسير الجابر بعد اقتحام منزله في طولكرم، وأفرج عنه لاحقا بعد ساعات من التحقيق الميداني، فيما داهمت منزل المواطن صادق القاروط في الضاحية وعاثت فيه دمارا وتخريبا وأخضعته للاستجواب والتهديد.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر فريد ملصة شقيق الشهيــد سليمان ملصة من قرية دير ابزيع غرب رام الله، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العساكرة شرق بيت لحم، وسلمت الأسير المحرر علي كريم عساكرة (18 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وقرية حوسان غربا، وسيّرت آلياتها في المكان ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.
واعتقلت قوات الاحتلال الشبان موسى زعول وعيسى زعول وباسل زعول من بلدة حوسان غرب بيت لحم.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت أراضي بجوار مستوطنة كرمي تسور، كما اقتحمت بلدة سعير ومخيم العروب شمال الخليل، ومدينة الظاهرية جنوبا، وصوريف شمال غرب الخليل.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم العروب شمال الخليل، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام.
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