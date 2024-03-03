الاحتلال يشن حملة اعتقالات لمواطنين بينهم طالبة جامعية بنابلس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية .واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت مواطنين بينهم طالبة جامعية بنابلس.





ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطالبة في جامعة النجاح حليمة أبو عمارة بعد مداهمة منزل عائلتها في شارع المدارس بمدينة نابلس.





واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء ومناطق، وتواجدت مخيم عسكر الجديد، بالقرب من صرح الشهيد مالك الشرقاوي.





واقتحمت قوات الاحتلال منطقة كرم عاشور في مدينة نابلس، كما اقتحمت قرية سالم قضاء المدينة.





وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت عدة أحياء ومنازل في البلدة وخربت في محتوياتها، واستمرت لأكثر من ساعتين.





كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية وسير آلياته العسكرية في شوارع البلدة.





وفي طولكرم، قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم ونفذت حملة دهم واعتقالات وسط اشتباكات، واعتقلت المواطن تيسير الجابر بعد اقتحام منزله في طولكرم، وأفرج عنه لاحقا بعد ساعات من التحقيق الميداني، فيما داهمت منزل المواطن صادق القاروط في الضاحية وعاثت فيه دمارا وتخريبا وأخضعته للاستجواب والتهديد.





وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر فريد ملصة شقيق الشهيــد سليمان ملصة من قرية دير ابزيع غرب رام الله، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.





وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العساكرة شرق بيت لحم، وسلمت الأسير المحرر علي كريم عساكرة (18 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.





واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وقرية حوسان غربا، وسيّرت آلياتها في المكان ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.





واعتقلت قوات الاحتلال الشبان موسى زعول وعيسى زعول وباسل زعول من بلدة حوسان غرب بيت لحم.





وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت أراضي بجوار مستوطنة كرمي تسور، كما اقتحمت بلدة سعير ومخيم العروب شمال الخليل، ومدينة الظاهرية جنوبا، وصوريف شمال غرب الخليل.





واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم العروب شمال الخليل، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام.























