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مستعمرون يهدمون غرفة زراعية في قصرة جنوب نابلس

3/3/2024 4:15:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدم مستعمرون، فجر اليوم الأحد، غرفة زراعية في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المنطقة الواقعة جنوب شرق القرية، وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن ثائر عادل حسن، بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الغرفة تبعد عن المناطق المأهولة بالسكان مسافة 150 مترا فقط، حيث سبق وهاجمها المستعمرون عدة مرات.

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