مستعمرون يهدمون غرفة زراعية في قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- هدم مستعمرون، فجر اليوم الأحد، غرفة زراعية في قرية قصرة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المنطقة الواقعة جنوب شرق القرية، وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن ثائر عادل حسن، بمحتوياتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الغرفة تبعد عن المناطق المأهولة بالسكان مسافة 150 مترا فقط، حيث سبق وهاجمها المستعمرون عدة مرات.
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