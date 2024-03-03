مقاومة الجدار والاستيطان: 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال شباط

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1195 اعتداء لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستعمرين خلال شهر شباط/ قبراير الماضي.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في التقرير الشهري الصادر، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال نفذ 1066 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 129 اعتداء في الضفة الغربية، في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي ترافقت ولا زالت متسترة بغطاء العدوان الرهيب على شعبنا في قطاع غزة، وما رافقه بما يسمى "قوانين الطوارئ" التي تعطي الضمانة للمحتلين بتنفيذ المزيد من الجرائم.

وتابع أن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في تقريرها الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" لشهر شباط الماضي، تركزت في محافظة جنين بـ212 عملية اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ174 اعتداء، ثم محافظة القدس بـ16 اعتداء.

وبين شعبان، أن الإجراءات الاحتلالية الاستعمارية أخذت شكلا عقابيا انتقاميا بشكل خطير، تمثلت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض لا سيما الاستيلاء على 2640 دونما من أراضي المواطنين في برية القدس الشرقية نهاية شباط، من أجل إحداث تواصل جغرافي بين مستعمرتي معاليه أدوميم وكيدار، وبالتالي عزل قرى القدس الشرقية وفصلها تماما عن التجمعات البدوية في المنطقة، إضافة إلى استمرارها بتنفذ مخطط المناطق العازلة حول المستعمرات بإصدارها أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية على الأراضي المحيطة بمستعمرة متسبيه داني المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دير دبوان شرق رام الله تبلغ مساحتها 18 دونما، ما من شأنه أن يمنع وصول المواطنين إلى أكثر من 320 دونما تحيط بهذه المستعمرة.

وأشار إلى إقرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، لأمر يحدد الاعتراف وشرعنة بؤرة استعمارية جديدة شمال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وهي بؤرة "متسبيه يهودا" (أطلق عليها الآن اسم "مشمار يهودا"). وهو قرار يعتبر تنفيذا لقرار حكومة الاحتلال في شباط 2023 بشرعنة 9 بؤرة استعمارية، ويخصص الأمر الآن حوالي 417 دونما في المنطقة، خارج المسار المخطط لجدار الضم والتوسع العنصري لصالح المستعمرة

الجديدة.

وأوضح أن عدد الاعتداءات التي نفذها مستعمرون في شباط الماضي، بلغت 129 اعتداء، تركزت في محافظة نابلس بـ38 اعتداء، والخليل 37 اعتداء، ورام الله 17 اعتداء، كان أبرزها هجوم المستعمرين على بلدة قريوت بحماية الجيش، وهم يحملون سيوفا، وقيامهم بتخريب خزانات المياه في البلدة، إضافة لإطلاق مستعمرين النار صوب محل ومحول كهرباء في قرية الناقورة شمال غرب نابلس، الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن القرية، وإطلاق مجموعة من المستعمرين لأبقارهم في نحو 120 دونما من محاصيل القمح، والشعير، والحمص التابعة للمواطنين في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية، بحماية جيش الاحتلال ما أدى إلى تخريبها كاملة.

وبين شعبان تزايد كبير وخطير في عمليات الاستيلاء وسرقة ممتلكات المواطنين في شباط الماضي، من خلال قيام المستعمرين بسرقة 50 رأس غنم وجرارين زراعيين ومركبة، إضافة إلى سرقة محاصيل الزيتون،

في حين أقدم جيش الاحتلال على الاستيلاء على ما مجموعه 50 مركبة تعود للمواطنين، وتسجيلات كاميرات مراقبة و6 جرافات وشاحنة، وتم تسجيل 5 حالات سرقة مال (ذهب ونقود) و5 حالات استيلاء على معدات متنوعة إضافة إلى 10 أجهزة خلوية.

وبين شعبان أن هجمات المستعمرين أدت أيضا لاقتلاع وحرق ما مجموعه 1002 شجرة، منها 692 شجرة زيتون في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وسلفيت.

وأضاف أن سلطات الاحتلال نفذت في شباط، 31 عملية هدم طالت 51 منشأة منها 18 مساكن مأهولة و16 مساكن غير مأهولة و15 منشأة زراعية وغيرها، تركزت في محافظات القدس وبيت لحم والخليل. وكذلك فقد أصدرت سلطات الاحتلال في شباط ما مجموعه 34 إخطارا لهدم المنشآت الفلسطينية تركزت في محافظات قلقيلية وأريحا والقدس وبيت لحم.