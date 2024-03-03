مقتل امرأة من شفاعمرو واعتقال زوجها

MENAFN - Palestine News Network ) شفا عمرو/PNN- عثر على جثة امرأة، في الخمسينيات من العمر، داخل سيارة في قرية عبلين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد، وأعلنت شرطة الاحتلال أنه وفقا للاشتباه توفيت المرأة جراء جريمة قتل نفذها زوج الضحية.

توجهت الشرطة "الاسرائيلية" إلى مكان الحادث وألقت القبض على زوجها (58 عاما) من شفاعمرو، واقتادته إلى مركز الشرطة. ويجري التحقيق في ملابسات الجريمة.

وكان المتحدث باسم "اتحاد الإنقاذ" إيهود هتسلا في منطقة الشمال قد أفاد بأنه "تم العثور على امرأة، تبلغ من العمر 50 عامًا، ميتة في مركبة اصطدمت بخزانة كهربائية في عبلين".

جاءت هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 28 شخصا من المجتمع العربي داخل اراضي الخط الاخضر في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.