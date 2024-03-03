مقتل امرأة من شفاعمرو واعتقال زوجها

(MENAFN
- Palestine News Network )
شفا عمرو/PNN- عثر على جثة امرأة، في الخمسينيات من العمر، داخل سيارة في قرية عبلين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد، وأعلنت شرطة الاحتلال أنه وفقا للاشتباه توفيت المرأة جراء جريمة قتل نفذها زوج الضحية.
توجهت الشرطة "الاسرائيلية" إلى مكان الحادث وألقت القبض على زوجها (58 عاما) من شفاعمرو، واقتادته إلى مركز الشرطة. ويجري التحقيق في ملابسات الجريمة.
وكان المتحدث باسم "اتحاد الإنقاذ" إيهود هتسلا في منطقة الشمال قد أفاد بأنه "تم العثور على امرأة، تبلغ من العمر 50 عامًا، ميتة في مركبة اصطدمت بخزانة كهربائية في عبلين".
جاءت هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.
وقتل 28 شخصا من المجتمع العربي داخل اراضي الخط الاخضر في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.
وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.
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