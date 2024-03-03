إسرائيل تكشف خسائر كمين المبنى في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ كشفت القناة 13 العبرية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين حالة 5 منهم خطيرة، في انفجار مبنى محاصر ظهر أمس الجمعة بخان يونس.موقع القناة أوضح أن القتلى هم الرقيب دوليف مالكا (19 عاماً)، والرقيب أبيك تيري (19 عاماً)، والرقيب يانون يتسحاق (20 عاماً) مشيرة إلى فتح تحقيق في هذا الكمين.

كما أضاف أن القتلى ضمن الكتيبة 450 التابعة إلى لواء البصالح، والذي حل في القطاع في الأيام الأخيرة مكان لواء المظليين الذي غادر غزة.

وكشفت تحقيقات أولية أن إحدى القوات دخلت المبنى سيرا على الأقدام، فيما قامت قوة أخرى بتأمينه، وفي مرحلة ما، تم تفجير المبنى بسلسلة من العبوات التي تم تفعيلها واحدة تلو الأخرى، ما أدى لانهيار أجزاء منه.

التحقيقات أوضحت أن الحادث وقع في منطقة يعتبرها الجيش الإسرائيلي آمنة، ما جعل الجيش يبحث فيما إذا كانت الفصائل الفلسطينية وضعت هذه المتفجرات حديثا، أو تم تفجيرها عن بعد.

كما شهد هذا الأسبوع تفجير مبنى محاصر في مدينة غزة ما تسبب في مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين، وهو الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي يتخوف بشدة من اتساع هذه العمليات ويعمل على عدم تكرارها.

الحادث وقع في مدينة غزة خلال غارة شنها مقاتلو لواء جفعاتي على حي الزيتون، ونتيجة انفجار عبوة ناسفة في المبنى الذي كانت تتواجد فيه القوات الإسرائيلية، قتل الرائد يفتاح شاحار قائد سرية في كتيبة صبار، والنقيب إيتاي سيف قائد فصيلة في نفس الكتيبة.