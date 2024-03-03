واشنطن: كمية المساعدات لغزة لا تكفي وإيصالها جوا ليس بديلا عن البر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية وتعهد "بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه" لتوفير المزيد منها، في وقت يتفاقم فيه الجوع ويودي بأرواح عشرات المدنيين.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن أسقطت جوا الحزمة الأولى من المساعدات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات من نوع "سي-130".

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن العملية تمت بالاشتراك مع سلاح الجو الأردني، وتضمنت إسقاط 66 طردا تتضمن 38 ألف وجبة غذاء، ولكن الطرود لم تتضمن أدوية أو مياها، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين.

وقال مسؤول أميركي رفيع إنّ إيصال المساعدات جوا وبرا لغزة ليس بديلا عن إيصالها عبر الطرق البرية، مشيراً إلى أنّ واشنطن لم تنسق عملية الإنزال مع أي مجموعة على الأرض.

وأضاف أن المشكل الأكبر الذي يواجهونه في غزة هو توزيع المساعدات وإيصالها لمن يحتاجها حسب قوله.

وشدد المسؤول الأميركي على أنّ حادث الخميس المأساوي يؤكد أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة استجابة للوضع الإنساني المتردي.

وقال إنّ واشنطن على اتصال مع المسؤولين في "إسرائيل" وقبرص والأمم المتحدة؛ بشأن إمكانية فتح طريق بحري لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة عن طريق البحر.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تدرس كندا أيضا إسقاط مساعدات من الجو فوق قطاع غزة. وكان الأردن بمشاركة دول أخرى نفذ عدة عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن القطاع بات على حافة المجاعة، بينما أكدت السلطات في غزة وحركة المقاومة الإسلامية“حماس” وفاة ما لا يقل عن 13 طفلا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال بسبب الجوع وسوء التغذية.