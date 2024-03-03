ابو هولي يرحب بقرار الاتحاد الاوروبي الشروع بتسديد التزاماته المالية تجاه الاونروا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ رحب عضو اللجنو التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي شروع الاتحاد الاوروبيبتسديد التزاماته المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" التي تقدر ب 82 مليون يورو للعام الجاري 2024.

واعتبر

د. ابو هولي في بيانه الصحفي الصادر اليوم (السبت) اعلان الاتحاد الاوروبي عن دفع 50 مليون يورو من

المبالغ المخصصة للأونروا خلال الأسبوع الجاري خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم واسناد الاونروا في تعزيز مكانتها وقدرتها على الوفاء بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302.

ودعا د. ابو هولي الاتحاد الاوروبي الى استكمال صرف المبالغ المخصصة للاونروا بقيمة 32 مليون يورو التي ستدفع على مرحلتين دون تأخير او ابطاء بما يضمن استمرار تدفق خدمات الاونروا للاجئين الفلسطينيين التي تشكل شريان الحياة

لهم خاصة في قطاع غزة.

وثمن د. ابو هولي قرار الاتحاد الاوروبي

بتخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو لدعم

الفلسطينيين في منطقة الشرق الاوسط من خلال شركائها الدوليين

ليصل مجموع مساعداتها المالية إلى 150 مليون يورو، مما يعكس التزام الاتحاد الاوروبي تجاه الشعب الفلسطيني.

واكد د. ابو هولي ان التمويل الاوروبي سيكون له اثر ايجابي في حث الدول المانحة التي علقت تمويلها الاضافي العدول عن قرارها لافتا الى ان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تجري اتصالاتها ولقاءاتها مع ممثلي الدول المانحة التي علقت تمويلها لاعادة النظر في قرار التعليق ودفعها نحو التراجع عنه .

وتابع: "لا مبرر للدول المانحة الاستمرار في تعليق تمويلها للاونروا استجابة للمزاعم الاسرائيلية بتورط 12 موظفا من اللاونروا في احداث السابع من اكتوبر دون ادلة في الوقت الذي يزداد الاحتياج على خدماتها في المنطقة "

وحذر د. ابو هولي من خطر

استمرار وقف التمويل عن الأونروا،

واصرار بعض الدول على تعليق تمويلها وفرض شروط لاستئنافه مما يعرّض حياة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا

الخمسة

للخطر خاصة في قطاع غزة الذين يتعرضون لخطر المجاعة في ظل حرب الابادة والتدمير المتواصلة منذ خمسة شهور تسببت في نزوح 1.7 مليون فلسطيني يعتمدون بشكل رئيسي على ما تقدمة الاونروا من خدمات ومساعدات .

وطالب د. ابو هولي الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة والدول المانحة على دعم الأونروا، وتمكينها من القيام بولايتها ومهمتها التي وصفتها الامم المتحدة والمنظمات الدولية بالمنقذة للحياة التي لا غنى عنها، ل 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في أنحاء قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدس ولبنان وسوريا والاردن.