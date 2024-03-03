"الوعلان للتجارة" تفتتح أول مراكز "رينو" في الرياض على مساحة 6,000 متراً مربعاً

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 1 مارس 2024
افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" أول مركز متكامل لعلامة "رينو" الفرنسية تحت مظلتها على مساحة 6,000 متراً مربعاً على شارع خريص، في مدينة الرياض. ويضم المركز صالة عرض راقية لأحدث سيارات "رينو" إضافة إلى مركز صيانة وقطع غيار متطور.
ويأتي هذا الحدث بعد الإعلان الرسمي في وقت سابق عن الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة "رينو" و"الوعلان للتجارة"، والتي أصبحت بموجبها الأخيرة موزعاً معتمداً للعلامة الفرنسية في أسواق المملكة العربية السعودية. وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس إدارة " الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في شركات المجموعة، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
وتعليقاً على افتتاح صالة العرض الجديدة المخصصة لمركبات رينو والمرافق الداعمة لها، قال رئيس مجلس إدارة " الوعلان القابضة"، فهد بن سعد الوعلان: "إن افتتاح أولى المراكز المخصصة لسيارات رينو في المملكة تحت مظلة الوعلان للتجارة يأتي نتيجة الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة رينو في السوق السعودية، كموزع رسمي لمنتجاتها، ويهدف إلى خدمة عملاء العلامة الفرنسية وتلبية تطلعاتهم والبقاء على مقربة منهم".
وأشار الوعلان إلى انطلاقة جديدة لعلامة "رينو" في السوق السعودية لتلبية متطلبات شريحة هامة من العملاء الذين يبحثون عن تجربة تملك وقيادة رائدة. واعتبر أن الضمانة للعميل هي التاريخ العريق لـشركة الوعلان للتجارة في سوق السيارات في المملكة، وسمعتها ومسيرتها الناجحة وقدرتها على الاستثمار وتمثيل العلامة وخدمة العملاء بالشكل الأفضل، إضافة إلى ما تقدمه مركبات "رينو" من كفاءة وقدرات وتصاميم عصرية مبتكرة، وملاءمتها للسوق السعودية وريادتها للابتكارات التقنية.
بدوره،قال المدير العام لعمليات "رينو" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود: "نحن سعداء بافتتاح أول صالة عرض لرينو في المملكة العربية السعودية التي ستضم طرازات رينو المتنوعة والمتميزة بتصاميمها العصرية وتقنياتها المبتكرة، بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين "رينو" و"الوعلان للتجارة"، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمنح عملائنا تجربة استثنائية، وتساهم في تعزيز مبيعات مركبات "رينو" في السوق السعودية، التي تعد إحدى الأسواق الاستراتيجية لنا".
تم خلال الحفل الإعلان عن افتتاح مركزين إضافيين متكاملين مخصصين لمركبات "رينو" خلال العام 2024 في كل من جدة والدمام خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، يتضمن كل منهما صالة عرض ومركز حديث ومتطور للصيانة وقطع الغيار، وذلك بهدف التواجد بالقرب من العملاء أينما وجدوا وتلبية متطلباتهم، وتسهيل عملية الشراء وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى انتشار العلامة الفرنسية، ونمو مبيعاتها في السوق السعودية. وتم الكشف أيضاً عن أحدث طرازات رينو للعام 2024.
الجدير ذكره أن شركة الوعلان للتجارة التي تنضوي تحت "الوعلان القابضة"، تعد من أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل أهم شركات السيارات المصنعّة العالمية، مثل: "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي" و "زيكر"، وتكرّس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
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