هيرشـــي تقـــدّر دور المـــرأة وتأثيـــرها فـــي اليـــوم العالمـــي للمــرأة

(MENAFN
- The Loop) ألواح شوكولاتــة بإنتاج محـدود وغـلاف مميّز جديد للاحتفـال بالمـرأة تحت شعــار
"الاحتفـــــــال بالمــــــــرأة لمــــا هـــي عليـــه"
"HER for who SHE is"
1 مارس، دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع إطلاقها لأول مرة في الشرق الأوسط هذا العام، تعلن شركة هيرشي عن احتفالها باليوم العالمي للمرأة لعام 2024 بإنتاج محدود من هيرشي.
وفي معرض حديثه عن الحملة، قال أحمد ناصر، المدير العام لشركة هيرشي الشرق الأوسط: "نحن متحمسون لدعم الاحتفال العالمي في يوم المرأة العالمي هنا في الشرق الأوسط واستخدام غلاف فريد من نوعه لألواح شوكولاتة هيرشي كفرصة للاحتفال بالمرأة لما هي عليه تحت شعــار "HER for who SHE is". يتمّ تنظيم هذا الاحتفال لمدة شهر كامل لتكريم جميع النساء في كافة أنحاء المنطقة ويوفر للمستهلكين طريقة مبتكرة للتواصل مع النساء الملهمات في حياتهم وتكريمهنّ والتعبير عن الامتنان لهنّ، ليس فقط في هذا اليوم، ولكن على مدار العام.
تكريمًا للنساء في جميع أرجاء المنطقة، يحتوي الغلاف على كلمات مثل مبدعة وفريدة وشجاعة، لتسليط الضوء على الصفات الرائعة للمرأة، وتشجيع العائلات والمجتمعات على الاعتراف بدور المرأة في حياتهم والاحتفـــال بها لما هي عليه. يأتــــي الإنتــــاج المحـــــدود من ألـــــواح "is SHE who for HER" بثلاث نكهات- "كوكيز وكريما"، "حليب وشوكولاتــة" و "كوكيز وشوكولاتــة" وسوف يكون متوفرًا في متاجر معيّنــة حــول المنطقـــة.
للمرة الأولى في البرازيـل وفـــــي عـــــــــام 2020 تمّ إطلاق حملة "is SHE who for HER" الحائزة على جوائز وهي تعكس روح العمل الجماعي للعلامة التجارية، وتعتبر بمثابة تذكير للاعتراف بالتأثير الذي تحدثه النســـاء والفتيات في الحياة اليومية. يشمل الاحتفال الإقليمي هذا العام أيضًا منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تشجيـــع المستهلكيـن على التنويه إلى النساء اللواتي يلعبن دورًا محوريًا في حياتهم، إلى جانـــب هاشتــــاغ #IWD2024
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