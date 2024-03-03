هيئة مطار الشارقة الدولي تسلط الضوء على تطورات مشروع التوسعة والخدمات الرقمية

(MENAFN
- Saharapr) 2 مارس 2024:
أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي لعام 2024، المنصة العالمية التي تجمع آلاف العارضين وقادة الأعمال وخبراء قطاع السياحة والسفر، تحت مظلة "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، انطلاقاً من جهودها المستمرة في إطار تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية واقتصادية واعدة، والتعرّف على أبرز الشركات العالمية بهدف توسيع شبكة وجهات مطار الشارقة.
وستحرص الهيئة من خلال المعرض على تعزيز حضورها الدولي وتطوير العلاقات مع روّاد قطاع السياحة والسفر في العالم، مسلطة الضوء على أحدث التطورات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة.
وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "سنعمل من خلال المشاركة هذا العام في معرض بورصة برلين الدولي على استعراض الخطط التوسعية والخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للمتعاملين، نظراً لأهمية المعرض المتزايدة على الساحة العالمية وارتفاع عدد المشاركين والذين يمثلون هذه الدورة 165 دولة من حول العالم."
وأضاف سعادته: "نجد في هذا المعرض التجاري الرائد فرصةً لتسليط الضوء على أحدث إنجازات مطار الشارقة التي شهدناها خلال العام الماضي، وشكّلت مرحلة مفصلية في الانتقال نحو زيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر مطار الشارقة. كما سنحرص على إبراز التطور في البنية التحتية للخدمات الرقمية والمرافق المتنوعة المتاحة أمام المسافرين."
وتشهد مشاركة هذا العام وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" (SATA)، أحد أبرز المزودين للخدمات السياحية الشاملة ومن وكالات السفر الأسرع نمواً في دولة الإمارات، إذ أعلنت الشركة عزمها على تعزيز فرص التواصل مع الشركات العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون خلال فعاليات المعرض.
ويُذكر أن الهيئة تشارك سنوياً في معرض بورصة برلين الدولي ضمن أجندة مشاركاتها الدولية، بينما تتسم مشاركتها هذا العام بأهمية خاصّة مع انطلاق أعمال توسعة مبنى المسافرين، وتحقيق مطار الشارقة لأعلى أداء بتاريخه باستقبال أكثر من 15.3 مليون مسافر خلال عام 2023.
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