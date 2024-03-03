إف تي آي كونسلتنج تحصل على رخصة المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Gambit Communications HQ)
الرياض، 1 مارس 2024: أعلنت شركة إف تي آي كونسلتنج، انك (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FCN)) اليوم، حصولها على رخصة المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز التزام الشركة بتوسيع حضورها وتفاعلها مع العملاء في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكاس بابريوال، الرئيس التنفيذي ل إف تي آي كونسلتنج في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا الحصول على رخصة المقر الإقليمي لمكتبنا في الرياض، حيث تشكل إنجازاً يعكس عملنا الطويل الأمد مع العملاء في المملكة العربية السعودية في مختلف وحدات أعمالنا ، والتي تتضمن إف تي آي كونسلتنج، وإف تي آي دلتا، إف تي آي للاستشارات المالية، وكومباس ليكسيكون. ويشكل مكتبنا الإقليمي عاملاً دافعاً لتعزيز الاستثمار في خدماتنا العالمية الطراز، لدعم الأهداف الطموحة لعملائنا بالتزامن مع التحول الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام".
وتعمل إف تي آي كونسلتنج في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تقدم مجموعة من خدمات الاستشارات التجارية للشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في مجالات عديدة تتضمن الاستشارات الاستراتيجية، وحلول البناء، وتمويل الشركات، وخصوصية البيانات، وشهادات الخبراء، وإدارة الجرائم المالية، والتحقيقات الجنائية والرقمية، واستشارات القطاع العام، والاستشارات الاقتصادية، وأنشطة التواصل الاستراتيجي.
وبهذا الصدد، صرّح لارس فيستي، رئيس مجلس إدارة إف تي آي كونسلتنج في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكل الحصول على رخصة المقر الإقليمي خطوة مهمة لتطوير قدراتنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث نعمل على دعم عملائنا في مشاريعهم الكبرى." وأضاف فيستي "يمثّل استثمارنا في موظفينا والمستقبل المهني للمواهب السعودية الاستثنائية، التي نتعرّف عليها من خلال مبادراتنا للتوظيف، بما فيها برامج الدراسات العليا المحلية، القوة الدافعة وراء نجاحنا في المستقبل فيما نمضي لبناء هذا الزخم".
لمحة عن إف تي آي كونسلتنج
إف تي آي كونسلتنج،انك هي شركة استشارات تجارية عالمية، تتخصص في مساعدة المؤسسات على إدارة التغيير وتخفيف المخاطر وحلّ النزاعات، وذلك في المجالات المالية والقانونية والتشغيلية والسياسية والتنظيمية، والنواحي المتعلقة بالسمعة والمعاملات. مع وجود أكثر من 7900 موظف في 31 دولة ومنطقة، يعمل المتخصصون في إف تي آي كونسلتنج مع العملاء عن قرب لتوقّع التحديات التجارية المعقدة وإلقاء الضوء عليها وتجاوزها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة. حققت الشركة عوائد وصلت إلى 3.49 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023. وفي بعض المناطق يتم تقديم خدمات إف تي آي كونسلتنج من خلال كيانات قانونية منفصلة وتتمتع بإدارة مستقلة ورأس مال خاص
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