مؤسسات ثقافية وهيئات إعلامية وطنية دولية رائدة تدعم تقديم ملتقى قمرة السينمائي 2024

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر، 1 مارس 2024: يحظى ملتقى قمرة السينمائي 2024، الحاضنة السينمائية السنوية للمواهب السينمائية العربية والعالمية من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، بدعم من مؤسسات ثقافية وإعلامية محلية وعالمية رائدة. وتقام النسخة العاشرة من الملتقى في الدوحة من 1 إلى 6 مارس 2024.
من خلال هذه الشراكات، تؤكد هذه المؤسسات على التزامها بالملتقى ودوره كمنصة مهمة لتطوير وترويج المواهب الواعدة وإشراك الجمهور من خلال عروض الأفلام والندوات. كما انضم شركاء جدد للمشاركة في نسخة هذا العام في الوقت الذي يقوم فيه العديد من الشركاء بإعادة تقديم الدعم من جديد بعد شراكتهم في نسخ عديدة سابقة.
في هذا السياق، قالت فاطمة الغانم، رئيسة إدارة التسويق والاتصالات في مؤسسة الدوحة للأفلام معلقة على أهمية الشراكات في تحقيق النجاح للملتقى: "يرتكز قمرة على تقاليد عريقة وقوية في دعم المواهب الواعدة، خصوصاً من المناطق الأقل تمثيلاً. وقد شهد الملتقى تطوراً ملحوظاً ليصبح واحداً من الفعاليات المرموقة في المجال السينمائي، حيث يجمع الكتاب وخبراء السينما لدعم وتطوير الأصوات السينمائية المستقلة".
وأضافت: "لقد ساعد هذا الأمر في تعزيز بيئة سينمائية حيوية وقوية من قطر إلى العالم. ونفتخر بوجود مؤسسات وطنية ودولية رائدة تشاركنا مهمتنا ورسالتنا لإيجاد صناعة سينمائية نشطة، والمساهمة في مسيرة نجاحها. نتقدم بالشكر والتقدير إلى شركائنا من قطر والعالم على التزامهم الراسخ بدعم الأصوات المؤثرة التي تشكل مستقبل السينما".
تضم قائمة الرعاة والداعمين لقمرة 2024 كل من متاحف قطر ومتحف الفن الإسلامي كشركاء ثقافيين. كما يدعم الحدث كل من: فندق الوادي الدوحة - أم غاليري الشريك الفندقي الرسمي، ألدو كوبولا، بلومان لتنسيق الأزهار والتصميم، وشركة مطار قطر لتشغيل وإدارة المطارات، الدرويش القابضة الشريك الرسمي للإلكترونيات.
وتضم قائمة أصدقاء المهرجان كل من مهرجان سراييفو السينمائي، بينما يحظى الملتقى في هذه النسخة بدعم المنصات الإعلامية: I Love Qatar، شركة كيومينيكشين شريك التواصل الاجتماعي، أما شركاء الإعلام فهما المطبوعة الدولية المتخصصة Deadline وسكرين إنترناشونال.
ستشارك المواهب المشرفة على مشاريع قمرة في جلسات توجيه مكثفة يقدمها خبراء قمرة وهم توني كوليت، ليوس كاراكس، كلير دينيس، أتوم إيغويان، مارتن هيرنانديز، جيم شريدان. وسيحصل أكثر من 40 مشروعاً من 20 بلداً على الاستشارات والنصائح حول استراتيجية التمويل والإنتاج، التسويق، تقديم المشروع، المشاركة في المهرجانات، استراتيجيات التوزيع والتواصل. تشمل قائمة المشاريع المشاركة في النسخة العاشرة من قمرة 13 فيلماً روائياً طويلاً، 11 فيلماً وثائقياً، 11 فيلماً قصيراً، و 7 مسلسلات للتلفزيون أو الويب في مختلف مراحل الإنتاج. من بين المشاريع المشاركة، هناك 11 مشروعاً لمواهب من قطر من ضمنها 7 لمواطنين قطريين.
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