روسنفت تبدأ في بيع أصولها في ألمانيا

(MENAFN
) أعلنت الحكومة الألمانية يوم الجمعة الموافق 1 مارس, أن شركة روسنفت، عملاق النفط الروسي، قد بدأت في عملية بيع أصولها في ألمانيا, ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود روسنفت لإتمام البيع بحلول سبتمبر، متزامناً مع نهاية الرقابة البرلينية على الأصول.
كما اتخذت برلين إجراءً في سبتمبر 2022 لوضع أصول روسنفت الألمانية استجابةً لنزاع روسيا-أوكرانيا، بما في ذلك مصفاة "بي سي كيه" البارزة في برلين، تحت الوصاية, وتم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي لحماية الأصول من بين التوترات الجيوسياسية وضمان استمرار تشغيلها في ألمانيا, ومنذ وضع الأصول تحت الوصاية، تم منح تمديدات، مع روسنفت تحدي القرار عبر وسائل قانونية. , ومع ذلك، تم رفض قضية قامت بها روسنفت تتنازل عن الوصاية العام الماضي، مما يعزز المزيد من سيطرة الحكومة على الأصول.
كذلك قدم متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية معلومات حول أحدث إجراءات روسنفت، قائلاً: "أعلنت روسنفت روسيا بدء عملية البيع وتهدف إلى إتمامها خلال فترة الوصاية الممتدة", وهذا البيان يسلط الضوء على الحوار المستمر بين الحكومة الألمانية وروسنفت بشأن عملية البيع وتداعياتها القانونية.
في حين تظل الحكومة الألمانية ملتزمة بضمان الإمدادات الطاقوية، مع التركيز على الحفاظ على عمليات مصفاة "بي سي كيه" شفيدت, ومع استمرار المناقشات، سيواصل المسؤولون استكشاف الخيارات لحماية الأصول وتحقيق أهداف الأمن الطاقوي مع التصدي للتحديات الجيوسياسية الدولية والتعقيدات القانونية.
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