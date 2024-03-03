إيلون ماسك يقاضي أوبن إيه آي بتهمة انتهاك اتفاقية التأسيس

(MENAFN
) قام إيلون ماسك، رائد الأعمال الملياردير والمؤسس السابق لشركة أوبن إيه آي، بتقديم دعوى قضائية ضد المنظمة، متهماً إياها بانتهاكات لاتفاقية تأسيسها, ويتهم ماسك، الذي لعب دوراً بارزاً في تأسيس أوبن إيه آي في عام 2015، قيادتها بالانحراف عن المبادئ الأساسية المحددة في بداياتها.
كما كان ماسك شخصية بارزة داخل أوبن إيه آي، حيث استفاد من ملكيته لمنصة "إكس" ومكانته كواحد من أثرياء العالم، بفضل مشاريعه الناجحة مثل تسلا وسبيس إكس, وجنبا إلى جنب مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي الحالي، كان ماسك حاسماً في تشكيل رؤية أوبن إيه آي كمؤسسة غير ربحية مكرسة لتقدم الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.
كذلك تدهورت علاقة ماسك مع أوبن إيه آي مع مرور الوقت، مما أدى إلى استقالته من الشركة في عام 2018, ومنذ ذلك الحين، أصبح منتقداً بارزاً للمنظمة, وفي العام الماضي، أسس ماسك شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، "اكس إيه آي"، مما يشير إلى انفصاله عن علاقاته السابقة مع أوبن إيه آي, ويزعم فريق محامي ماسك في الوثائق القانونية المقدمة إلى محكمة سان فرانسيسكو، أن أوبن إيه آي ومديرها، سام ألتمان، انتهكوا اتفاقية تأسيس الشركة, وتتمحور الدعوى القضائية حول فشل أوبن إيه آي في الوفاء بالتزامها بمبادئ المصدر المفتوح، خاصة فيما يتعلق بإصدار رمز برنامجها الذكاء الاصطناعي الأخير، "جي بي تي4".
في حين وفقاً لمحامي ماسك، فإن قرار أوبن إيه آي بعدم الكشف عن رمز "جي بي تي 4" يتعارض مع المبادئ الأساسية المبينة في اتفاقية تأسيس الشركة, ومن خلال الانحراف عن مهمتها في تعزيز الشفافية والإمكانية في تطوير الذكاء الاصطناعي، يتهم أوبن إيه آي بخيانة هدفها الأصلي وتعريض البشرية للخطر من خلال إعطاء الأولوية للربح على الاعتبارات الأخلاقية.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على الديناميات المعقدة المحيطة بتطوير الذكاء الاصطناعي والحوكمة, ومع تصاعد المناقشات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتنظيم، تؤكد دعوى ماسك ضد أوبن إيه آي على أهمية المساءلة والالتزام بالمبادئ الأساسية في تشكيل مستقبل البحث والتنفيذ في مجال الذكاء الاصطناعي.
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