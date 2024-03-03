الأسهم الأمريكية ترتقع بشكل مفاجئ وسط تفوق مجال التكنولوجيا

(MENAFN
) خلال جلسة التداول يوم الجمعة الموافق 1 مارس، شهدت الأسهم الأمريكية زيادة كبيرة، حيث وصلت كل من مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق, وقد تم تحفيز هذه الزيادة في الأساس بقوة قطاع التكنولوجيا، نتيجة للتفاؤل المستمر بتطور التقنيات الذكية الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قلة عوائد سندات الخزانة قد دفعت الزخم الصعودي للسوق إلى الأمام.
كما شهد شهر فبراير الشهر الرابع على التوالي من الارتفاعات للمؤشرات الرئيسية الثلاثة، والتي جاءت أساسا نتيجة لتوقعات التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي, وساهم هذا المشهد الإيجابي أيضًا في ارتفاع أسهم الشركات المصنعة للشرائح الإلكترونية، معبرًا عن تفاؤل المستثمرين بآفاق هذه الصناعة في المستقبل.
كذلك كانت شركة نيفيديا واحدة من أبرز الأداءات، حيث شهدت أسهمها ارتفاعًا يوم الجمعة، مما دفع قيمة سوق الشركة إلى ما فوق حاجز التريليوني دولار لأول مرة في تاريخها. تبرز هذه الإنجازات حماس المستثمرين للشركات الرائدة في الابتكار التكنولوجي، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
في حين تشير البيانات الأولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بمقدار 41.16 نقطة، أو بنسبة 0.81 بالمئة، ليغلق عند 5,137.43 نقطة, وبالمثل، شهد مؤشر ناسداك ارتفاعًا بمقدار 183.02 نقطة، أو بنسبة 1.14 بالمئة، ليصل إلى 16,272.22 نقطة, وشهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بمقدار 90.43 نقطة، أو بنسبة 0.24 بالمئة، ليغلق عند 39,088.11 نقطة.
وتؤكد المستويات القياسية التي تم تحقيقها من قبل هذه المؤشرات على صمود وتفاؤل السوق الأمريكية للأسهم، خاصة داخل قطاع التكنولوجيا, ومع استمرار المستثمرين في مراقبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات الابتكارية الأخرى، يظل التوقع تفاؤليًا، على الرغم من إمكانية حدوث تقلبات في استجابة للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع نطاقًا.
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