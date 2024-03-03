مجلس النواب الياباني يوافق على ميزانية الحكومة ورئيس الوزراء كيشيدا ينتصر رغم الصعوبات

(MENAFN
) خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم التوصل إلى إنجاز هام في المشهد السياسي الياباني حيث وافق مجلس النواب على ميزانية الحكومة للسنة المالية القادمة, ويأتي هذا الإنجاز في وقت حرج لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي شهد تراجعا في شعبيته في الآونة الأخيرة, ويؤكد حقيقة أن مجلس النواب، الذي يعد الغرفة السفلى في البرلمان الياباني، نادرا ما يعقد جلساته يوم السبت أهمية هذه الجلسة.
كما مع موافقة مجلس النواب على الميزانية، فإنه من المقرر أن يتم تنفيذها بحلول الأول من إبريل، وهو موعد بدء السنة المالية الجديدة، بغض النظر عن نتيجة مجلس المستشارين، الغرفة الأخرى في البرلمان الياباني, وتشمل الميزانية، التي تبلغ قيمتها 112 تريليون ين (746 مليار دولار)، تخصيصات لأغراض متعددة، بما في ذلك الأموال المخصصة لجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في بداية العام الحالي.
كذلك واجه رئيس الوزراء كيشيدا تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع الدعم العام نتيجة فضيحة مالية, وفي محاولة لمعالجة المخاوف واستعادة الثقة العامة، قام كيشيدا بالظهور أمام لجنة الأخلاق البرلمانية خلال فترة ولايته، مما يظهر التزامه بالشفافية والمساءلة بينما يسعى للتغلب على تداعيات الفضيحة واستعادة الزخم لإدارته.
في حين يبرز مرور ميزانية الحكومة تحت هذه الظروف مدى قوة العملية التشريعية في اليابان وقدرة القيادة على التعامل مع التحديات المعقدة, وبينما تستعد اليابان للدخول في سنة مالية جديدة، سيتابع أصحاب المصلحة عن كثب كيفية تنفيذ تخصيصات الميزانية وجهود الحكومة في مواجهة القضايا العاجلة مثل التعافي الاقتصادي والاستجابة للكوارث, وسيشكل نجاح هذه الجهود اتجاه قيادة رئيس الوزراء كيشيدا ومسار اليابان المستقبلي.
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