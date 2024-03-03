علاقات التجارة بين تركيا وروسيا تظهر تغيرات هامة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الأخيرة من وزارة التجارة التركية تغيرات هامة في علاقات التجارة بين تركيا وروسيا في شهر فبراير, وشهدت الصادرات من تركيا إلى روسيا انخفاضاً حاداً، حيث انخفضت بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار المسجلة في فبراير 2023, وبالمثل، شهدت واردات تركيا من روسيا أيضاً انخفاضاً كبيراً، حيث انخفضت بنسبة 36.65 بالمئة إلى 1.3 مليار دولار مقارنة بـ 2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما تم ربط انخفاض التجارة بين البلدين بعوامل عدة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والضغوط الخارجية, وأشارت تقارير من رويترز إلى أثر التهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الكيانات المالية التي تتعامل مع روسيا، والتي أثرت على بطء أو تعطيل بعض المدفوعات المتعلقة بواردات النفط وصادرات تركيا إلى موسكو.
كذلك تحدث وزير التجارة التركي عمر بولات إلى وسائل الإعلام مؤخرًا، حيث ناقش أداء التجارة في تركيا في شهر فبراير, وعلى الرغم من التحديات في العلاقة التجارية بين تركيا وروسيا، لفت بولات الانتباه إلى تقليل كبير في عجز الميزان التجاري لتركيا، الذي انخفض بنسبة 42.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار, وقدم بولات رؤى حول ديناميات التجارة العامة في تركيا، مشيرًا إلى اتجاه إيجابي في الصادرات وانخفاض في الواردات, وشهدت الصادرات زيادة بنسبة 13.6 بالمئة لتصل إلى 21.09 مليار دولار في فبراير، مما يبرز صمود قطاع الصادرات في تركيا, وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 8.5 بالمئة، لتصل إلى 28.09 مليار دولار في الشهر.
في حين تبرز هذه التغيرات الهامة في أنماط التجارة في تركيا التداخل المعقد بين العوامل الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية, وبينما تواجه تركيا هذه التحديات، سيستمر صناع السياسات وأصحاب المصلحة في مراقبة التطورات في علاقات التجارة مع روسيا وشركاء التجارة الرئيسيين الآخرين، بهدف الحفاظ على بيئة تجارية متوازنة ومستدامة.
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