صادرات كوريا الجنوبية تستمر بالصعود في فبراير

(MENAFN
) حافظت صادرات كوريا الجنوبية على مسارها الصاعد في شهر فبراير، مما يشير إلى النمو المتواصل للشهر الخامس على التوالي بفضل شحنات الرقائق القوية إلى الخارج، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة, وارتفعت قيمة صادرات البلاد بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 52.4 مليار دولار، في حين انخفضت وارداتها بنسبة 13.1 بالمئة إلى 48.1 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 4.29 مليار دولار، وفقًا لوكالة الأنباء اليونهاب.
كما تميزت صناعة الرقائق باعتبارها أداءً متميزًا في قطاع صادرات كوريا الجنوبية، حيث شهدت صادرات الرقائق ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 66.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى النمو المتواصل للشهر الرابع على التوالي وأكبر زيادة منذ أكتوبر 2017, بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قطاعات صادرات رئيسية أخرى بشكل إيجابي أيضًا, حيث شهدت الشاشات والسفن والمنتجات الصحية الأساسية زيادات ملحوظة بنسب تراوحت بين 20.2 في المائة و 9.3 بالمئة على التوالي.
كذلك واجه القطاع السيارات تحديات خلال الفترة، حيث انخفضت شحنات السيارات الصادرة بنسبة 7.8 في المائة، وذلك بسبب تقليل مستويات الإنتاج بعد عطلة رأس السنة الصينية الجديدة, وعلى الرغم من هذه العقبة، لا يزال أداء صادرات كوريا الجنوبية قويًا بشكل عام، خاصة في صناعة الرقائق، مما يبرز تنافسها المستمر في الأسواق العالمية.
في حين يُظهر النمو المستمر في الصادرات مرونة كوريا الجنوبية وقدرتها على التكيف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تعزى في الأساس إلى الطلب المستقر على الرقائق وغيرها من المنتجات الرئيسية للصادرات, وفي المستقبل، سيتابع أصحاب المصلحة عن كثب اتجاهات الصادرات، مدركين دورها الهام في تشكيل الرؤية الاقتصادية للبلاد وديناميات التجارة العالمية.
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