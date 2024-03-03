التصعيد في النزاع بين شركة يونيفيرسال ميوزك و تيك توك يؤدي إلى حذف المزيد من الأغاني

(MENAFN
) تصاعد الخلاف المستمر بين شركة يونيفيرسال ميوزك و تيك توك، أدى إلى إزالة المزيد من الأغاني لعدد من الفنانين من المنصة الاجتماعية الشهيرة, ويعود هذا الخلاف إلى انتهاء صلاحية العقد بين يونيفيرسال ميوزك و تيك توك في 31 يناير, وعلى الرغم من المحاولات للتفاوض على اتفاق جديد، فإنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق, ونتيجة لذلك، تم سريعًا إزالة جميع الأغاني المرخصة من يونيفيرسال ميوزك من مكتبة الموسيقى في تيك توك.
كما يشمل الفنانين المعروفين مثل تايلور سويفت، والبيتلز، وذا ويكند، وهاري ستايلز، وسي زي إيه, الذين أصبحت أغانيهم غير متوفرة على تيك توك, وهذا أمر مهم في ظل قاعدة مستخدمي المنصة الضخمة، التي يُقدَّر عددها بنحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم, كذلك قام تيك توك بتوضيح إجراءاته هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنهم يستجيبون لطلب يونيفيرسال لإزالة الأغاني التي كتبت أو شاركت في كتابتها المؤلفين المتعاقدين مع مجموعة النشر ليونيفيرسال قروب, وهذا يتماشى مع موقف شركة يونيفيرسال ميوزك.
في حين عبرت شركة يونيفيرسال ميوزك عن خيبة أملها من قرار تيك توك، معتبرة في رسالة موجهة إلى الفنانين أن المنصة "لم تتفق على الاعتراف بالقيمة العادلة لأغانيكم", وهذا يسلط الضوء على الخلاف الأساسي بين الطرفين بشأن كيفية تعويض الفنانين والاعتراف بهم على المنصة, ويؤكد الصراع بين شركة يونيفيرسال ميوزك و تيك توك على تحديات إدارة حقوق الملكية الرقمية والجهد المستمر لوضع نماذج تعويض عادلة للفنانين في العصر الرقمي, ومع استمرار المفاوضات، يبقى وضع وجود هؤلاء الفنانين على تيك توك غير مؤكد، مما يجعل الجماهير ومراقبي الصناعة يترقبون بفارغ الصبر حل هذا النزاع.
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