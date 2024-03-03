زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا
التاريخ
3/3/2024 3:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كلم؛ فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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