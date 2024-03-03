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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا

3/3/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كلم؛ فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.


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