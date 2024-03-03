روسيا: نأسف لأن مجلس الأمن فشل مرة أخرى بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إننا نأسف لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وأضاف بوليانسكي في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، ورغم ذلك فإن الفقرة الأولى من مسودة البيان أصبحت أكثر توازنا ودقة، حيث تعكس شهادات مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة.
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