الهند تعلن بناء قاعدة عسكرية قرب المالديف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت البحرية الهندية أنها ستعزز حضورها ببناء قاعدة عسكرية على جزر "ذات أهمية استراتيجية" قريبة من المالديف، قبل أيام من بدء الأخيرة إخراج قوات نيودلهي من أراضيها.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ فوز محمد مويزو المؤيد للصين بالانتخابات الرئاسية في المالديف العام الماضي، وطلبه من الهند سحب قواتها من بلاده.
ويثير تعزيز الصين لحضورها في الأرخبيل المطل على خطوط أساسية للنقل البحري بين الشرق والغرب، قلق الهند التي أكدت في بيان لبحريتها، أنها ستدشن قاعدة جديدة تتيح تعزيز "الرقابة العملياتية" في المنطقة.
وطلب مويزو من الهند سحب عناصر قواتها البالغ عددهم 89 شخصا، والموجودين في بلاده لتشغيل طلعات جوية استطلاعية.
سكاي نيوز
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