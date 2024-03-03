السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مجلس إدارة مؤسسة "حديقة الملك سلمان" عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض.

ويعد مشروع نفق "طريق أبي بكر الصديق" أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من العام 2021 ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع "حديقة الملك سلمان"، الذي أطلقه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 19 آذار 2019.

ويتّسم نفق الطريق الذي يبلغ طوله 2430 مترا بتصميم عصري وبألوان تنسجم مع البيئة ومواد تلبي غايات الاستدامة، ويتضمن النفق ثلاثة مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ، كما تمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية، وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.

روسيا اليوم