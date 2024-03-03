الأوقاف الفلسطينية تعلن استعداداتها في الأقصى لاستقبال رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، إنها أنهت استعداداتها في المسجد الأقصى لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الذي يحل الأسبوع القادم.



وأعلن ذلك مدير الدائرة الشيخ عزام الخطيب، الذي أطلع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطينية وجميع المرجعيات والهيئات الإسلامية في القدس، على أهم التجهيزات لشهر رمضان، وفق بيان صادر عن المجلس .



ومن ضمن الاستعدادات التي أعلنها الخطيب "برنامج الإمامة اليومي لصلاتي العشاء والتراويح، وبرنامج الخطابة والإمامة وتلاوة القرآن الكريم لصلاة الجمعة، وبرامج تلاوة القرآن الكريم، ودروس العلم الشرعي طيلة أيام شهر رمضان وأيام الجمع في رحاب المسجد الأقصى المبارك".



وأضاف أن اللجان والجمعيات الإسعافية والطبية المتطوعة ستقدم الخدمات الصحية للمصلين في المسجد طيلة شهر رمضان، كما سيتم نشر مجموعة من العيادات الميدانية المؤقتة داخل باحات المسجد.

وأشار الخطيب إلى أن الأوقاف الإسلامية "ستوفر وجبات الإفطار اليومية لضيوف الرحمن (...) ووجبات الإفطار والسحور لجميع الحراس والعاملين في المسجد الأقصى المبارك".



وتطرق الخطيب إلى "جاهزية قسم حراس المسجد الأقصى المبارك وقسم الإطفاء في المسجد وتعزيزهم".



ووفق بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فإن "برنامج الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك سيكون هذا العام كالمعتاد؛ حيث يقضي المصلون وقتهم في التهجد والذكر والعبادة كامل الليل حتى صلاة الضحى؛ وذلك ليالي الخميس على الجمعة والجمعة على السبت، وجميع ليالي العشر الأواخر من رمضان حتى صبيحة أول أيام العيد".



وطوال سنوات ماضية شكل منع الاعتكاف في المسجد شرارة مواجهة بين المصلين وقوات الاحتلال التي تقتحم المسجد وتخرج المعتكفين فيه بالقوة.

ويخضع المسجد الأقصى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحصار إسرائيلي مشدد، وقيود على دخول المصلين إليه، وسط تلويح إسرائيلي بتقييد وصول المصلين إليه خلال رمضان.



والجمعة، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية إلا لكبار السن بالمرور عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد الأقصى، في حين أعيد الشبان إلى منازلهم.

وقال خطيب الجمعة الشيخ يوسف أبو سنينة، إن "المسجد الأقصى هو خاص للمسلمين ولا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسلمين من الوصول إليه لأداء شعائرهم الدينية".