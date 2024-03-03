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تدمير ورشات للطائرات المسيرة بإدلب واللاذقية

3/3/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية، بشن مقاتلات حربية سورية روسية، أمس، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الوكالة، إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي ((هيئة تحرير الشام))، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة، ومحاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي.
وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.
وفي سياق متصل، قتل 3 مسلحين وأصيب آخرون على محور سهل الغاب بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم عبر طائرة مسيرة قتالية.

وأفادت ((سبوتنيك))، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لإحدى آليات المسلحين على محور ريف اللاذقية الشمالي.

البيان

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