مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك وفد أردني برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات، في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأشار الحاج حسن، إلى أهمية هذه المؤتمرات فيما يتعلق بقطاع السياحة العلاجية، من خلال الترويج للبرامج العلاجية التي يقدمها السوق المصري وكذلك السوق الأردني الذي كان سباقاً في استضافة مئات الآلاف من المرضى في مستشفيات القطاع الخاص والعام، على مدى أكثر من عقد مضى، غالبيتهم من دول الخليج العربي وليبيا واليمن وغيرها من الدول.



ونوه إلى معايير الجودة التي تساهم في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الصحية الأردنية ودور الجودة والاعتمادية في تنشيط السياحة العلاجية، ما يكسب السوق فرصا محتملة لتطوير برامج الاستشفاء في الأردن.



وعلى هامش المؤتمر، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والضيوف المعتمدين من خارج مصر، التقى الحاج حسن والنجادات، محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، وتم بحث برامج تطوير السياحة البينية عبر منتجعات شواطئ البحر الأحمر المصرية وخليج العقبة، واستعراضهم لفرص التعاون بين البلدين الشقيقين.