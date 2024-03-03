السعودية : خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية ، أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومَن في حكمهم.
وقالت "الجوازات" رداً على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين، حول قيامه بالدفع عبر "مباشر" مدة 6 أشهر للتجديد للعاملة، وعدم قدرته على استكمال الإجراءات عبر "أبشر"، مؤكدةً أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية.
سبق
MENAFN03032024000208011052ID1107927249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.