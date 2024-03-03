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السعودية : خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية

3/3/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية ، أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومَن في حكمهم.


وقالت "الجوازات" رداً على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين، حول قيامه بالدفع عبر "مباشر" مدة 6 أشهر للتجديد للعاملة، وعدم قدرته على استكمال الإجراءات عبر "أبشر"، مؤكدةً أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية.

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