الاحتلال شن أكثر من 50 غارة على خان يونس خلال 6 دقائق

الاحتلال شن أكثر من 50 غارة على خان يونس خلال 6 دقائق
التاريخ
3/3/2024 3:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي شن خلال الليلة الماضية أكثر من 50 غارة جوية على خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال 6 دقائق فحسب.
وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي بدأ شن عملية برية في مدينة حمد شمال خان يونس.
MENAFN03032024000208011052ID1107927248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.