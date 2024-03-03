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انفجار أنبوب غاز يضيء ليل إسطنبول

3/3/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة NTV التركية بتعرض أنبوب رئيسي للغاز في حي السلطان غازي شمال إسطنبول لانفجار مساء أمس السبت، مرجحة أن يكون الحادث ناجما عن تماس كهربائي.

ونقلت عن شاهد عيان أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق خلال 15 دقيقة، وأن الحريق ألحق ضررا بشرفات المباني السكنية الجاورة.

روسيا اليوم

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