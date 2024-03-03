انفجار أنبوب غاز يضيء ليل إسطنبول

انفجار أنبوب غاز يضيء ليل إسطنبول
التاريخ
3/3/2024 3:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة NTV التركية بتعرض أنبوب رئيسي للغاز في حي السلطان غازي شمال إسطنبول لانفجار مساء أمس السبت، مرجحة أن يكون الحادث ناجما عن تماس كهربائي.
ونقلت عن شاهد عيان أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق خلال 15 دقيقة، وأن الحريق ألحق ضررا بشرفات المباني السكنية الجاورة.
روسيا اليوم
MENAFN03032024000208011052ID1107927247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.