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الصناعة الدفاعية الروسية: منظومة تور للدفاع الجوي تخضع لتعديل جذري

3/3/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام مصنع "كوبول" (القبة) الكهروميكانيكي في إيجيفسك، فانيل زياتينوف أن مصنعه باشر بتنفيذ عملية تعديل جذري لمنظومة "تور" للصواريخ القصيرة المدى المضادة للجو.


وقال زياتينوف في حديث أدلى به لمجلة "ناسيانالنايا أوبورونا" (الدفاع الوطني) الروسية: "يعمل مهندسو المصنع على تحقيق عملية أخرى لتعديل منظومة الدفاع الجوي التي تنتمي إلى أسرة" تور" للصواريخ القصيرة المدى". وحسب المدير العام فإن الإمكانات القتالية والاستثمارية للمنظومة المستقبلية القصيرة المدى ستزداد أضعافا وستختلف جذريا عن نموذجي "تور – إم 2" و"تور-إم 1".
وعلاوة على ذلك تجري في المصنع الآن، حسب المدير العام، البحوث العلمية والتصميمية في مجال تطوير منتجات أخرى ذات الاستخدام الخاص والمزدوج المدني والعسكري.


يذكر أن منظومة "تور" للدفاع الجوي مخصصة لحماية الصفوف الأولى في تشكيلات المشاة الميكانيكية من ضربات الصواريخ والقنابل الجوية الحائمة والطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة. ومن مميزات المنظومة قدرتها على اكتشاف الأهداف الخطيرة وتدميرها من خلال الحركة، مع العلم أن مثيلاتها الأجنبية لا تمتلك مثل هذه الإمكانات.

RT

MENAFN03032024000208011052ID1107927246

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