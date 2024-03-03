الاقتصاد الرقمي تدعو القطاع الخاص لتقديم خدمات تفعيل الهوية الرقمية
التاريخ
3/3/2024 3:10:50 AM
(MENAFN
- Amman Net) طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي، اليوم الأحد، العطاء المتعلق بدعوة القطاع الخاص لتقديم خدمات تفعيل الهوية الرقمية.
وقالت الوزارة، في العطاء المنشور عبر الصحف اليومية، إن وصف العمل الخاص بالعطاء لتقديم خدمات التفعيل للمواطنين، وحسب الشروط المرجعية.
وتاليًا التفاصيل:
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