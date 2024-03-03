السفيرة تسيلاني موكوينا تتحدث عن القيم الإنسانية لجنوب أفريقيا وتضامنها مع فلسطين

(MENAFN
- Amman Net) قالت سفيرة جنوب أفريقيا، تسيلاني موكوينا، لأعضاء نوادي الروتاري إنه بينما تحتفل بلادُها بمرور 30 عامٍ على هزيمة الفصل العنصري، فإن نهجَ البلاد في مجال حقوق الإنسان يعتمد على القيم المنصوص عليها في ميثاق الحقوق في الدستور. "في هذه الأعوام الثلاثين من ديمقراطيةِ ما بعد الفصل العنصري، استند نهجُ جنوب أفريقيا في مجال حقوق الإنسان إلى الدستور، الذي يثمّنُ ميثاقُه للحقوق كرامةَ الإنسان ونوعيّتَه ويضمن الحريات الأساسية للجماعات والأفراد. وهذا بدوره يشكل رؤيتنا للعالم، كما انه المنظورُ الذي نكافح لرؤية العالم من خلاله." تمت دعوة السفيرة موكوينا من قبل نادي روتاري عمان كوزمبوليتن وألقت خطابها في فندق حياة عمان يوم الأربعاء 28/2 حيث شرحت بالتفصيل المبادئ التي دفعت بلادها إلى اتخاذ الخطوة الشجاعة في محكمة العدل الدولية لتحدي حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
وأوضحت السفيرة موكوينا أن قرار الذهاب إلى المحكمة الدولية جاء من خلال تجربة مشتركة مع ما كان يعانيه الفلسطينيون، "لقد سُجن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، دون محاكمة، لعدة أشهر متتالية؛ كما تم نفي البعض منهم أثناء النضال ضد نظام الفصل العنصري."
وقالت سفير جنوب أفريقيا لدى الأردن والعراق لأعضاء الروتاري إن "النصر في المحكمة الدولية سيكون بمثابة انتصار لسيادة القانون. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا فيمثل قرار محكمة العدل الدولية انتصارا حاسما، ليس لجنوب أفريقيا، إنما لسيادة القانون الدولي وكمَعْلَماً هاماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني."
وأوضحت موكوينا أن حُكم محكمة العدل الدولية "يشير إلى أنه يجب على الدول الاخرى أيضًا أن تتصرف بشكل مستقل وفوري لمنع الإبادة الجماعية والتأكد من أنها لا تنتهك هي نفسها اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك مساعدة آخرين في ارتكاب الإبادة الجماعية. وهذا يفرض التزاما على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي تعتبر إبادة جماعية." ووجهت السفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها في الأردن في 6 تشرين الأول 2023، تحية خاصة لجلالة الملك عبد الله الثاني،“على جهوده الحثيثة التي لا تكل” لتحقيق المسار الفلسطيني. "إن جنوب إفريقيا تستمد إلهامًا كبيرًا من قيادته ومن دوره أمينا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". كما أشادت بالعرض الذي قدمه وزير الخارجية أيمن الصفدي حول قضية الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية ممثلا عن المملكة الأردنية الهاشمية، ووصفت خطابه بأنه“عميق وثاقب للغاية”. وقد شارك في رعاية هذا الحدث المزدحم عدد من أندية الروتاري في عمان وهي: عمان عمون، الأردن إيكو، قلعة عمان، العاصمة عمان، وعمان جرش. كما شارك محافظ المنطقة الروتارية 2452، بشار حداد بذكر العديد من آليات الدعم التي ينفذها وسينفذها الروتاريون لمساعدة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك صناديق المواد التموينية لشهر رمضان ومنحة من الروتاري الدولي بقيمة ثلاثة ملايين دولار تخصص لدعم الأهل في غزة. هذا وقد قدم السيد فريد مشربش نبذة عن مؤتمر المنطقة الروتارية 2452 الحادي عشر القادم ودعى الحضور للمشاركة الفاعلة فيه. ويأتي المؤتمر تحت شعار "فكر أخضر.. عش أخضر" والذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 27 - 29 حزيران 2024.
كم وقدم رئيس نادي روتاري عمان كوزموبوليتان نصري الربضي للزائر شهادة تقدير موقعة من جميع رؤساء الأندية المشاركين في الحدث.
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