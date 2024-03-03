السفيرة تسيلاني موكوينا تتحدث عن القيم الإنسانية لجنوب أفريقيا وتضامنها مع فلسطين

MENAFN - Amman Net) قالت سفيرة جنوب أفريقيا، تسيلاني موكوينا، لأعضاء نوادي الروتاري إنه بينما تحتفل بلادُها بمرور 30 عامٍ على هزيمة الفصل العنصري، فإن نهجَ البلاد في مجال حقوق الإنسان يعتمد على القيم المنصوص عليها في ميثاق الحقوق في الدستور. "في هذه الأعوام الثلاثين من ديمقراطيةِ ما بعد الفصل العنصري، استند نهجُ جنوب أفريقيا في مجال حقوق الإنسان إلى الدستور، الذي يثمّنُ ميثاقُه للحقوق كرامةَ الإنسان ونوعيّتَه ويضمن الحريات الأساسية للجماعات والأفراد. وهذا بدوره يشكل رؤيتنا للعالم، كما انه المنظورُ الذي نكافح لرؤية العالم من خلاله." تمت دعوة السفيرة موكوينا من قبل نادي روتاري عمان كوزمبوليتن وألقت خطابها في فندق حياة عمان يوم الأربعاء 28/2 حيث شرحت بالتفصيل المبادئ التي دفعت بلادها إلى اتخاذ الخطوة الشجاعة في محكمة العدل الدولية لتحدي حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.وأوضحت السفيرة موكوينا أن قرار الذهاب إلى المحكمة الدولية جاء من خلال تجربة مشتركة مع ما كان يعانيه الفلسطينيون، "لقد سُجن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، دون محاكمة، لعدة أشهر متتالية؛ كما تم نفي البعض منهم أثناء النضال ضد نظام الفصل العنصري."وقالت سفير جنوب أفريقيا لدى الأردن والعراق لأعضاء الروتاري إن "النصر في المحكمة الدولية سيكون بمثابة انتصار لسيادة القانون. أما بالنسبة لجنوب أفريقيا فيمثل قرار محكمة العدل الدولية انتصارا حاسما، ليس لجنوب أفريقيا، إنما لسيادة القانون الدولي وكمَعْلَماً هاماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني."

وأوضحت موكوينا أن حُكم محكمة العدل الدولية "يشير إلى أنه يجب على الدول الاخرى أيضًا أن تتصرف بشكل مستقل وفوري لمنع الإبادة الجماعية والتأكد من أنها لا تنتهك هي نفسها اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك مساعدة آخرين في ارتكاب الإبادة الجماعية. وهذا يفرض التزاما على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي تعتبر إبادة جماعية." ووجهت السفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها في الأردن في 6 تشرين الأول 2023، تحية خاصة لجلالة الملك عبد الله الثاني،“على جهوده الحثيثة التي لا تكل” لتحقيق المسار الفلسطيني. "إن جنوب إفريقيا تستمد إلهامًا كبيرًا من قيادته ومن دوره أمينا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". كما أشادت بالعرض الذي قدمه وزير الخارجية أيمن الصفدي حول قضية الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية ممثلا عن المملكة الأردنية الهاشمية، ووصفت خطابه بأنه“عميق وثاقب للغاية”. وقد شارك في رعاية هذا الحدث المزدحم عدد من أندية الروتاري في عمان وهي: عمان عمون، الأردن إيكو، قلعة عمان، العاصمة عمان، وعمان جرش. كما شارك محافظ المنطقة الروتارية 2452، بشار حداد بذكر العديد من آليات الدعم التي ينفذها وسينفذها الروتاريون لمساعدة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك صناديق المواد التموينية لشهر رمضان ومنحة من الروتاري الدولي بقيمة ثلاثة ملايين دولار تخصص لدعم الأهل في غزة. هذا وقد قدم السيد فريد مشربش نبذة عن مؤتمر المنطقة الروتارية 2452 الحادي عشر القادم ودعى الحضور للمشاركة الفاعلة فيه. ويأتي المؤتمر تحت شعار "فكر أخضر.. عش أخضر" والذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 27 - 29 حزيران 2024.

كم وقدم رئيس نادي روتاري عمان كوزموبوليتان نصري الربضي للزائر شهادة تقدير موقعة من جميع رؤساء الأندية المشاركين في الحدث.

