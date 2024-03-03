جسد يحترق في واشنطن... وقطار التطبيع يسير

MENAFN - Amman Net) "لا يهمّني أين ومتى سأموت، لكن يهمّني أن نملأ العالم ضجيجاً حتى لا ينام العالم بكل ثقله على أجساد المظلومين"... أرنستو تشي غيفارا.

لم تعُد هناك مفرداتٌ تكفي لتعبّر عن الصدمة... الألم... الوجع... الغضب... من استمرار اغتيال الإنسان الفلسطيني في غزّة، فاختار الجندي الأميركي، آرون بوشنل، إشعال النار بجسده، لأنه لم يعد يحتمل مشاركة بلاده في الجريمة، ولا صمت العالم، ولا العجز عن إيقاف نزف الدم أمام الكاميرات. والشعور بالعجز قاتل، لكن، لم يكن العجز وحده دافع بوشنل لاختيار عذاب النار، وإنما أراد أن يرفع صرخة أقوى من كلماتنا، في وجه كل مسؤول عن مجزرة الإبادة، أراد إزعاج العالم بضجيج صرخة "فلسطين حرّة".

التقط الإعلام الغربي الرسالة، ولكنه خاف من معناها، فحاول التشويش عليها، لأن مهمته إخفاء نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرّر والحرية، فتوارت الحقيقة عن معظم العناوين، ليصوّروا بوشنل وكأنه أصابته لوثة مفاجئة، وقرّر حرق نفسه.

هل كان بوشنل يعرف أن دولاً عربية قد تندّد وتشجب بأقسى الكلمات؟ وقد تكون صادقة في تصريحاتها، لكن بشرط ألّا يمسّ ذلك العلاقة مع إسرائيل التي لا تهزّها مثل هذه المواقف طالما أن مصالحها لن تتأذّى، فالتطبيع مستمر، وهناك وعد أميركي باستكمال حلقاته، حتى لو مُحِيت غزّة وأبيد أهلها، وإن كانت واشنطن لا تؤيد محو غزّة بالكامل، لا خوفاً على حياة أهلها، بل خوفاً من عرقلة قطار التطبيع.

الخطابات في المحافل الدولية، على أهميتها في التأثير على الرأي العام العالمي، لا تكفي

هل تفهم الأنظمة العربية أن إحدى وسائل وقف الحرب وقف التطبيع، وللدقّة: قطع علاقتها مع إسرائيل؟ لكن الكل يدور ويلتفّ ويتحدّث ويصرّح، وليس مستعدّاً لحظة للمسّ بمصالحه مع الكيان الذي يستكمل عملية إبادة ممنهجة ضد الفلسطينيين. وأقبح ما يحدُث أن المجازر والتجويع وحرمان العلاج والدواء لا تحرّك الرحمة في قلوب النظام العربي الرسمي، فالجميع فهم شروط اللعبة؛ فواشنطن تقبل، ولو على مضض، ذهاب دول عربية إلى محكمة العدل الدولية وتبنّي مشاريع قرارات أممية سيُحبطها الفيتو الأميركي، بشرط عدم الاقتراب من التطبيع "المقدّس" مع إسرائيل.

الخطابات في المحافل الدولية، على أهميتها في التأثير على الرأي العام العالمي، لا تكفي، خطاب الملكة رانيا العبدالله مثلاً أدخل غزّة إلى قمة الويب العالمية في الدوحة. ولكن، من دون خطوات عملية حقيقية لوقف التطبيع مع إسرائيل لن يتغيّر مسار الحرب، والمسار الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، ودمج إسرائيل في المنطقة وكأنها دولة أصيلة لم تُقَم على تدمير قرى ومنازل واقتلاع أشجار وتشريد شعب. والأخطر بعد أن تكون قد قطعت شوطاً في حرب إبادتها للشعب الفلسطيني. هذه هي الحقيقة، ولا يمكن تجميلها أو الالتفاف عليها، فواشنطن بكل وقاحة تدفع إلى التجهيز لتطبيع سعودي إسرائيلي، بعد أن اطمأنّت إلى هزال ردّ الفعل العربي، وبكلمة أدقّ، استنتجت أنها تستطيع احتواء الغضب العربي، وإنْ كانت تخشى كل يوم من جريمة إسرائيلية جديدة تعكر صفو مجرى التطبيع.

استرخاص الدم الفلسطيني ليس الجريمة الوحيدة للتطبيع؛ فالخطر يحدّق بمستقبل الشعوب العربية أيضا

صحيحٌ أن واشنطن توترت بعد الفخ الإسرائيلي بإطلاق النار وقتل أكثر من مائة فلسطيني حضروا لاستلام المعونة، فامتزجت دماؤهم بأكياس الطحين التي كان ينتظرونها ويأملون بلقمة خبز تخفّف جوعهم، لكن توترها لم يترجَم حتى إلى تحميل إسرائيل وزر الجريمة، ولماذا تفعل ذلك ما دامت مشاريع التطبيع لم تتأثر ولن تتوقف؟! كيف يمكن التوفيق بين تصريحات الإدانة العربية الرسمية وإقامة جسر برّي بين الخليج العربي وإسرائيل عبر الأردن لتعويض التأخير في نقل البضائع بعد ضربات الحوثيين سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل؟

شواهد تتحدى مشاعر الأردنيين، من أنبوب غاز اخترق أراضيهم عنوةً إلى مشروع بوابة الأردن لربط دولة الاحتلال بالأسواق العربية، إلى حديقة الإيكو بارك، التي تتذرّع بحماية البيئة لتبرير التعاون مع إسرائيل. وذكر الأردن هنا لا يعني تبرئة دول عربية تمادَت إلى حدّ استقبال المستوطنين والتنكّر لحقوق الفلسطينيين، لكن الأردن هو الأقرب إلى فلسطين، والأردن هو المستهدف الأكبر من اليمين الصهيوني المتطرّف الذي يحكم إسرائيل، خصوصاً أنه يتحرّك بدعم مجتمعٍ انزاح إلى أقصى اليمين.

هناك دول أبعد جغرافياً تمادت في التطبيع الثقافي إلى درجة تبنّي الرواية التاريخية الصهيونية، لا بد من أن نقلق عليها، ومنها أيضاً، فإسرائيل لا ترى سوى النفط وأموال النفط، بكل غطرسة ووقاحة إلى درجة أنها تريد تحميل هذه الدول العربية الغنية، المنخرطة في تطبيع "تحالفي" مع تل أبيب، أو التي تقترب من ذلك، مهمّة إعادة بناء ما دمّرته آلتها العسكرية في غزّة وبشروطها، فهي ترفض أن تتحمّل شيئاً، فهذا أحد "منافع" التطبيع.

نستطيع أن نُقلِق الأنظمة والعالم بضجيجنا ونواجه التطبيع الذي هو امتدادٌ للعدوّ الذي يقتل شعبنا في فلسطين ويهدّد مستقبل أوطاننا

ألا يدرك المسؤولون العرب أن التطبيع غطاءٌ لجرائم إسرائيل؟ وأنه، بعد حرب الإبادة غير المسبوقة، أصبح جائزة لها ويغسل جرائمها ويستخفّ بالدم الفلسطيني؟ فكل شيء يرخص أمام استمرار التطبيع الذي أصبح شرطاً لشرعية الأنظمة في نظر واشنطن وتأمين رضاها ومباركتها. واسترخاص الدم الفلسطيني ليس الجريمة الوحيدة للتطبيع؛ فالخطر يحدّق بمستقبل الشعوب العربية، وإذا لم تكن الأنظمة تهتم لذلك، فلتهتم على الأقل بمستقبلها؛ فإسرائيل خلعت كل الأقنعة؛ إذ لا يمكنها الحفاظ على استمرارية المشروع الكولونيالي الصهيوني دون استهداف العرب وكل من يقف في طريقها. ولا يمكن التقليل من خطر التطبيع ومن أهمية إيقافه بوصف هذا جزءاً أساسياً من مواجهة التمدّد الصهيوني والضغط لوقف جريمة نشهدها يومياً ونكاد بشللنا نصبح مشاركين فيها.

خرج مئات الألوف في العالم إلى الشوارع وتحدّوا واشنطن وإسرائيل، إلا في العالم العربي. صحيح أن هناك قمعاً واعتقالات، غير أني أظن أنّ خروج الناس بالآلاف وسط عمّان والقاهرة وكل العواصم العربية، وأن تتقدّم النخب (التي لا تكلّ من التنظير في الغرف المغلقة) المسيرات السلمية، سيُحرج الأنظمة ويدفعها إلى اتخاذ مواقف أشدّ جرأة. وواشنطن تراقب، وسكوننا يريحها. هي تعتمد جزئياً على قمع الأنظمة، لكنّ للقمع حدوداً لا تستطيع الأنظمة تخطّيها، وعدم تحمّله لا يعفينا من المسؤولية ويجعلنا مُدانين.

لجأ آرون بوشنل إلى تعبير متطرّف في قسوته على نفسه بإحراق نفسه حيّاً، مطلقاً صرخة "فلسطين حرّة"، مكابراً على ألمه وهو يذوي. واجهنا آرون بحقيقة تقصيرنا وجمودنا، فيما تستمرّ أنظمة في التطبيع، أي جعل ما هو غير طبيعي من إجرام واحتلال "طبيعياً ومقبولاً"، ليس المطلوب أن نحرق أنفسنا، ولا أعرف إذا كنا نملك ذرّة من شجاعة آرون. لكننا نستطيع أن نُقلِق الأنظمة والعالم بضجيجنا ونواجه التطبيع الذي هو امتدادٌ للعدوّ الذي يقتل شعبنا في فلسطين ويهدّد مستقبل أوطاننا.