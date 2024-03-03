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الأردن استورد 433 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

3/3/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية، أن الأردن استورد من العراق خلال شهر شباط الماضي 433 ألف و 126 برميل نفط خام.
وبيّنت الأرقام التي نشرتها شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية ( سومو) واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن معدل التصدير اليومي للأردن كان بمقدار 14 ألفاً و935 برميل نفط.
ووفقاً للاتفاق المُبرم بين الأردن والعراق، فان المملكة تشتري النفط العراقي بسعر يقل بمقدار 16 دولاراً عن السعر العالمي، ويتم توريد الكميات من خزانات كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة قالت بوقتٍ سابق، إن مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية انخفضت خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9%، ووصل تراجع الفاتورة النفطية إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.













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