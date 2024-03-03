مشروع زراعي تجميلي جديد في دبي عند تقاطع شارعي الميدان مع الخيل

أعلنت بلدية دبي عن تنفيذها مشروعاً جديداً ضمن مشاريعها في مجال الزراعة التجميلية في جميع أنحاء إمارة دبي، وذلك عند تقاطع شارع الميدان مع شارع الخيل وبمساحةٍ تقدر بنحو 302266 مترا مربعا.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود البلدية المستمرة في تخضير دبي عبر تخطيط وتنفيذ المشاريع التجميلية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء المزروعة وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.

ويتميز المشروع الجديد بالتقنيات الحديثة التي وظّفتها بلدية دبي في مجال الريّ المستدام وتصريف المياه، والتي تشمل؛ أنظمة تحكم آلية للريّ بنسبة 100% وبدون أي تدخل بشري، والمرشّات المحورية المقاومة للرياح والتي توفر ما يقارب 30% من المياه.

كما استخدمت البلدية أنظمة مستدامة لتصريف المياه الأرضية ومياه الأمطار والتي أثبتت جودتها خلال الهطولات الأخيرة، فضلاً عن إنشاء محطة ضخّ بسعة أكثر من 280 مترا مكعبا بالساعة، وخزان بسعة 1,000 متر مكعب، إضافةً إلى تركيب أنظمة إنارة خطية متعددة الألوان لأعمال التجميل الصلب في التقاطع.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مشاريع الزراعة التجميلية وزيادة نسب المسطّحات الخضراء مستمرة في كافة المناطق ضمن إمارة دبي، وذلك ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وأشار الهاجري إلى أن تخضير دبي جزء من خطط البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتحقيق أثر بيئي متكامل للحفاظ على العناصر والموارد البيئية وتحسين جَودتها، بما يجعل دبي أكثر جاذبية وجمالية مع ضمان توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكان الإمارة.

ريّ مستدام

وقال الهاجري: "تولي بلدية دبي الأعمال والمشاريع الزراعية التجميلية التطويرية عناية كبرى، ونعمل من خلالها على تعزيز حيوية دبي المتجددة دائماً وفق معايير متكاملة وعالمية المستوى، فضلاً عن ترسيخ نهج الاستدامة في الإمارة، وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات الري باستخدام المياه المُعاد تدويرها بالكامل".

فكرة مستوحاة

واستوحت بلدية دبي فكرة تصميم تقاطع شارعي الميدان والخيل من آثار أقدام الخيل لتشكل لوحةً فريدة تجمع بين عناصر الطبيعة البرية والأصناف النباتية التجميلية التي أضافتها البلدية لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة عبر زراعة أصناف مختلفة من الأشجار التي تتميز بخضرتها الدائمة.

أشجار "الكوريزيا" للمرة الأولى

وستزين أشجار "الكوريزيا" (Chorisia Speciosa)، للمرة الأولى المنطقة الواقعة بين تقاطع ميدان والخيل كإضافةً جديدة تُزرع لأول مرة في الإمارة، حيث تعد "الكوريزيا" إحدى أشهر أنواع أشجار الزينة في العالم التي تنتمي إلى الفصيلة الخبازية من الأشجار، والتي تتميز بشكلها الفريد ذي الجذع العريض المنتفخ الذي يعمل كمخزن للمياه، فضلاً عن أزهارها كبيرة الحجم ذات اللون الأحمر الوردي.

يُذكر أن بلدية دبي تُنفذ باستمرار مشاريع الزراعة التجميلية ذات المعايير الأفضل عالمياً من ناحية التصميم والطرق المستخدمة في تقنيات الري المُعتمدة على المياه المُعاد تدويرها، وذلك تعزيزاً لاستدامة الموارد البيئية.

وكانت البلدية قد حققت رقماً قياسياً في مجال زراعة الأشجار على مستوى الإمارة خلال العام الماضي 2023، وصل إلى أكثر من 185 ألف شجرة، محققةً بذلك مستهدفات مبادرة "دبي الخضراء" بنسبة 100%، والتي أضافت من خلالها 234 هكتاراً إلى مساحة الرقعة الخضراء المزروعة في دبي، الأمر الذي يعكس جهود بلدية دبي المُكثفة في عملية التشجير، وحرصها على زيادة الغطاء النباتي، إضافةً إلى زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز