مقتل 26 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن 26 شخصا على الاقل لقوا حتفهم، بعد سقوط أمطار غزيرة، بشكل غير عادي وهبوب عواصف رعدية، تسببت في حالة من الدمار في باكستان.

وتردد أن معظم الوفيات كانت في إقليم "خيبر باختونخوا" شمال غرب البلاد، حيث لقي 21 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، حتفهم بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولقي خمسة أشخاص آخرون، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال، حتفهم في إقليم "بلوشيستان" جنوب غرب البلاد.

وأصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، عندما انهارت أسقف وجدران، طبقا لما ذكرته سلطات إدارة الكوارث في الإقليمين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إجلاء حوالي عشرة آلاف شخص، من بلدة "جوادار" الساحلية في جنوب غرب البلاد، من قبل عمال إنقاذ، بعد سقوط أمطار غزيرة غمرت المنطقة.

ويشارك الجيش ووكالات إنقاذ، والقوات شبه العسكرية في مهام الإجلاء.





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