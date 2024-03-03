مقتل وإصابة 44 شخصاً بحادث مروري في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، وفـاة ستة أشخاص وإصـابة 38 آخرين جراء تدهور بولمان (حافلة) على اتستراد (حمص - حماة).

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "مركبة نوع (بولمان) تدهورت على اتستراد (حمص - حماة) ما أدى إلى وفـاة ستة أشخاص وإصـابة 38 آخرين".

وأضافت أن دوريات من فرع مرور حماة وقسم شرطة حماة الخارجي والدفاع المدني حضرت على الفور وتم نقل المتـوفين وإسعاف المصـابين إلى المستشفى الوطني بحماة، مشيرة إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف قوله إن جراح المصابين بين خفيفة ومتوسطة الشدة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية والإسعافية في المستشفى تعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.





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