أحدث الأفلام الحائزة جوائز على نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي في مارس

(MENAFN
- Emirates) دبي، 1 مارس (آذار) 2024: أعلنت طيران الإمارات عن توفير مجموعة من أحدث الأفلام الحائزة جوائز عالمية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال شهر مارس (آذار) 2024، لتتيح لعملائها الاستمتاع بسحر السينما في الأجواء.
ويضم مجلد Award Owners الذي تم إطلاقه مؤخراً على نظام ice مجموعة من أحدث وأشهر الأفلام، منها فيلم "أوبنهايمر Oppenheimer " لكريستوفر نولان ومن بطولة كيليان مورفي، والحائز 7 جوائز بافتا، و5 جوائز غولدن غلوب، و8 من جوائز النقّاد، إلى جانب ترشيحه لـ13 من جوائز الأوسكار هذا العام، التي ستعلن يوم 13 مارس.
ويتوفر على متن طائرات الإمارات أيضاً فيلم مارتن سكورسيزي "كيلرز أوف ذا فلاور مون Killers of the Flower Moon" بطولة ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون، والفائز بجائزة غولدن غلوب، والمرشح للعديد من الجوائز، منها 10 ترشيحات للأوسكار. وكذلك "دريم سيناريو Dream Scenario" وهو فيلم فانتازيا ذو طابع الكوميديا السوداء من تأليف وإخراج كريستوفر بورجلي، وفيلم "بريسيلا Priscilla" للمخرجة صوفيا كوبولا الذي يتناول السيرة الذاتية لزوجة إلفيس بريسلي، وكلاهما مرشحان لمجموعة من الجوائز.
ويستمتع عملاء طيران الإمارات أيضاً بمجموعة من الأفلام الكوميدية الخفيفة، مثل فيلم "باربي Barbie" للمخرجة غريتا غيرويغ، الذي فاز بجائزتي غولدن غلوب و6 جوائز اختيار النقاد، بالإضافة إلى الدراما القانونية الفرنسية المثيرة "أناتومي أوف أفول Anatomy of a Fall"، الحائز جائزة بافتا، وجائزتي غولدن غلوب، والسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.
وتتضمن قائمة الأفلام الجديدة الحائزة جوائز فيلم الدراما الرومانسية الكوري "باست لايفس Past Lives"، والفيلم الوثائقي البرازيلي "ريتراتوس فانتاسماس Retratos Fantasmas"، والفيلم الوثائقي الأمريكي "آفتر ذا بايت After the Bite". كما تضم القائمة مجموعة من أفلام الحركة والخيال العلمي مثل "ذا كرييتور The Creator"، وفيلم الإثارة "ذا بوريال The Burial"، وفيلم السيرة الذاتية الدرامي "بلاك بيري BlackBerry" الذي يتناول قصة صعود وانهيار أول هاتف ذكي في العالم، والأفلام الموسيقية مثل "ليتل ريتشارد: آي أم إيفريثينغ Little Richard: I Am Everything"، و"إيه هونتينغ إن فينيس A Haunting in Venice"، و"فلورا آند سون Flora and Son".
وتتوفر مجموعة من الأفلام الجديدة للأطفال والصغار، مثل "سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس Spider-Man: Across the Spider-Verse"، و"سوبر ماريو بروس The Super Mario Bros. Movie"، بالإضافة إلى "إليمنتال Elemental"، فيلم الرسوم المتحركة من بيكسار الذي يتناول قصة مدينة تعيش فيها مخلوقات من العناصر العناصر الطبيعية الأربعة ومحاولة استكشاف قواسمها المشتركة على الرغم من الاختلافات بينها.
ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز ما يصل إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام حسب الطلب والبرامج التلفزيونية والموسيقى، والبودكاست والألعاب والبث التلفزيوني المباشر لمتابعة الأخبار والرياضة العالمية. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بأكثر من 2000 فيلم من أفلام هوليوود والإنتاجات العالمية، التي تتضمن أفلاماً كلاسيكية وحتى سلاسل الأفلام الكاملة وأحدث الأفلام الحائزة جوائز والتي لا تفوّت.
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