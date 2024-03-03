افتتاح متجر شي إن المؤقت، تشكيلة جديدة من العلامات التجارية، والافتتاح الكبير لمطعم زمن بيروت يخطف الأضواء.

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- AMC) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 فبراير – استعدوا للانطلاق في تجربة استثنائية مع ديرفيلدز مول، الوجهة الرائدة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في أبوظبي، وذلك من خلال متجر شي إن المؤقت الذي طال انتظاره والمقرر افتتاحه لأول مرة في 1 و2 و3 مارس، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من العلامات التجارية المرموقة. الأمر الذي يعد جميع الزوار بتجربة غير عادية حقًا.
اكتشفوا أحدث صيحات الموضة والمزيد من الروائع مع متجر شي إن!
عُشان الموضة على موعد مع مزيد من التألق من خلال متجر شي إن الذي يعود إلى أبوظبي بعد غياب بمتجر مؤقت لمدة ثلاثة أيام في قلب ديرفيلدز مول. اغتنموا فرصة الحصول على منتجاتكم المفضلة من الملابس العصرية، الإكسسوارات، الأدوات المنزلية. احصلوا على كل ما تبحثون عنه من منتجات النساء، الرجال، الأطفال، المنزل، مع خصم حصري 25% على كل شيء. ويُمكن الدفع من خلال بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بكم!
وفي هذا الصدد، صرح مدير عام ديرفيلدز مول، السيد نبيل السكوتي، قائلاً "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع شي إن، العلامة التجارية الأكثر رواجًا في مجال عالم الأزياء والتي ستمنح الفرصة للزوار في أبوظبي للحصول على منتجاتهم المفضلة بطريقة أكثر سهولة." واختتم حديثه قائلاً "إن التعاون المثمر مع شي إن يعكس من التزامنا نحو منح عملائنا تجربة أفضل في جميع الأوقات، مع ميزة إضافية هذه المرة، وهي الخصم الحصري الذي يمنح الفرصة لجميع الزوار في الحصول على جميع احتياجاتهم دون إنفاق الكثير."
لم تتوقف مفاجآت عالم الموضة هنا! يُرحب ديرفيلدز مول أيضًا بكلا من أديداس – وجهة الملابس الرياضية الرائدة، وفلورمار وكيكو ميلانو – لاكتشاف أحدث صيحات عالم الجمال ومستحضرات التجميل بجودة فائقة.
افتتاح مطعم زمن بيروت: الطعم اللبناني على أصوله بانتظاركم!
استعدوا لاكتشاف روائع الطعم اللبناني الأصيل مع افتتاح مطعم زمن بيروت في 27 فبراير، حيث التصميم الذي يعكس نبض شوارع بيروت العتيقة، والمذاق المميز في أجواء احتفالية – تعد بتجربة غير عادية.
اكتشفوا طعم الحلو الذي يلائم ذوقكم:
في حالة تبحثون عن تناول بعض الحلويات، فلا تذهبوا بعيداً! تم افتتاح كريسبي كريم، لا دوناتيريا، سينابون الآن في ديرفيلدز مول، حيث يمكنكم الآن الاستمتاع بمذاق الكعك الغني، النكهات المميزة، المخبوزات الطازجة والمزيد من الوصفات التي تشبع رغباتكم.
انطلقوا في رحلة عبر الزمن مع متحف التحف المجاني ومعرض السيارات الكلاسيكية:
يصحبكم ديرفيلدز مول في رحلة رائعة عبر الزمن لاكتشاف مجموعة مميزة من السيارات الكلاسيكية، الإلكترونيات القديمة، العملات والمزيد من الروائع بشكل مجاني، من خلال المتحف الذي تم افتتاحه مؤخراً. حيث تروي كل قطعة قصة فريدة من الأصالة والتراث.
بهذه التجارب وأكثر، يواصل ديرفيلدز مول البقاء في الصدارة كوجهة مفضلة لاستكشاف كل ما هو مميز على جميع المستويات. بما فيه ذلك التسوق، تناول الطعام، الكنوز الثقافية والأجواء المميزة. فمهما اختلف ذوقك، هناك تجربة فريدة تنتظرك في ديرفيلدز مول. فلا تفوتكم الفرصة، وتفضلوا بزيارة ديرفيلدز مول.
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