هواوي تعلن عن العديد من مبادرات تنمية المواهب الرقمية لعام 2024 خلال "قمة هواوي للمواهب"

(MENAFN
- BCW Global) [برشلونة، إسبانيا، 1 مارس 2024]: خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 والذي أقيم في برشلونة، عقدت هواوي "قمة هواوي للمواهب" تحت شعار "مواهب المعلومات والاتصال: دعم التميز في العالم الرقمي"، حيث كشفت عن مجموعة من المبادرات الرامية لتنمية المواهب في هذا المجال.
وأعلنت الشركة عن فتح باب التقديم للمشاركة في المبادرة العالمية "برنامج القيادات الشابة ضمن مبادرة توصيل الجيل التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع هواوي". كما كشفت عن مشروع مشترك بين هواوي ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL)، والذي سيتم تنفيذه في المغرب. وشهدت القمة كذلك إطلاق "برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة" بهدف تمكين نمو الشركات العالمية الناشئة.
وحضر الحدث ممثلون عن العديد من المؤسسات الدولية الهامة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من اليونان وكينيا والمكسيك، وكوكبة من قائدات القطاع، ورواد الأعمال المشاركين في "برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة"، وفي "مخيم بذور المستقبل"، والعديد من المنافسات الكبرى.
وخلال القمة، أطلق السيد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تحدث نيابة عن الدكتور كوزماس زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات؛ "برنامج القيادات الشابة ضمن مبادرة توصيل الجيل التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع هواوي".
وقال مانيفيتش بهذه المناسبة: "يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً تقديم أفكارهم لتنفيذ مشاريع مجتمعية تعالج الفجوة الرقمية، والحصول على التمويل والتوجيه والتدريب اللازم بهذا الخصوص. وأنا أشجع الجميع على المشاركة على نطاق واسع في شبكاتكم المتنوعة، والتأكد من اندماج الشباب من جميع أنحاء العالم في هذا التوجه الرائع".
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وفي العام الماضي، انضمت هواوي إلى التحالف العالمي لمحو الأمية التابع لليونسكو(GAL) كعضو مشارك. ووقعت اتفاقية شراكة مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. وخلال القمة، تحدثت مديرة معهد التعلم مدى الحياة إيزابيل كمبف عن أهمية تمكين التربويين بالأدوات التقنية واستعرضت مدى تقدم مشروع المعهد في هذا الصدد.
وقالت كمبف: "نمضي قدماً في تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لمعلمي القراءة والكتابة عبر عدة دول في التحالف العالمي لمحو الأمية. واليوم، أنا فخورة بالإعلان أننا وبفضل دعم هواوي، نستطيع إطلاق المشروع أيضًا في المغرب. سيساعد هذا المشروع 10,000 معلم ومدرب ومدير في مجال محو الأمية للشباب والكبار على استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل في تعليم القراءة والكتابة وتطوير مسيرتهم المهنية كذلك".
بدورها، قالت فيكي زانغ، نائب رئيس قسم الاتصالات للأعمال في هواوي: "لدينا في هواوي التزام طويل الأمد بتنمية المواهب الرقمية في جميع أنحاء العالم. أنا سعيدة لرؤية التقدم الملحوظ والأثر الكبير لمشاريعنا المشتركة مع المؤسسات العالمية. وآمل أن يتاح لمزيد من الأشخاص المشاركة في هذه المشاريع. وأدعو الجمعي لأن يحافظوا على تواصلهم مع محيطهم الخارجي وأن يشكّلوا نماذج ملهمة للآخرين وخلق مجتمعات مترابطة تتخطى كونها مجرد مجموعات من الأفراد. وهكذا سيتم تشكيل مستقبل رقمي شامل".
وفي منطقة الشرق الأوسط، تواصل هواوي تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المكرّسة لتدريب المواهب، بما في ذلك برنامج "بذور من أجل المستقبل" و"مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى". وفي ظل التركيز المتزايد على الابتكار والتقدم التقني، توفر هذه المبادرات منصات فريدة تتيح للعقول الشابة تبادل الأفكار، والتواصل مع نظرائهم في العالم، واكتساب رؤى قيمة عبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من شأنها أن تشكل مستقبلهم وتعزز مشاركتهم في المجتمع الرقمي.
ومنذ إطلاقه عام 2008، استقطب برنامج "بذور من أجل المستقبل" 15 ألف طالب من 139 دولة. وتعتبر مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم إطلاقها في عام 2017، واحدة من أهم المبادرات في المنطقة. وهي مدعومة من قبل اليونسكو والعديد من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول المنطقة. وشهد المسابقة في نسخة العام 2023، مشاركة ما يزيد على 27,500 طالب من 21 دولة، حيث تنافس 22 فريقاً في النهائيات الإقليمية التي استضافتها مملكة البحرين.
وباعتبارها شركة رائدة عالمياً بمجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسعى هواوي إلى إنشاء منظومة مواهب مفتوحة ومشتركة تدعم جميع الأطراف بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي عام 2013، أطلقت الشركة أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مشروع تعاوني بين المدارس والمؤسسات يشمل مؤسسات التعليم العالي، للمساعدة في تطوير منظومة المواهب. كما يتعاون البرنامج مع الجامعات لمشاركة أحدث التقنيات، حيث يدعم تشغيل 2600 أكاديمية في 110 دول، مع أكثر من 11 ألف معلم يقومون بتدريب 200 ألف طالب سنوياً.
وحتى الآن، تم تنفيذ مشاريع هواوي لتدريب وتثقيف المواهب في أكثر من 150 دولة، حيث استفاد منها أكثر من 2.83 مليون شخص.
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