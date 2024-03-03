ديلويت توقد شعلة الابتكار في معرض التكنولوجيا العالمي ”ليب 2024“ في الرياض

(MENAFN
- Deloitte) الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 مارس 2024 – أعلنت ديلويت، الشركة العالمية للخدمات المهنية، أنها سوف تشارك بصفتها الشريك الرسمي للابتكار والتكنولوجيا الناشئة في معرض التكنولوجيا العالمي ”ليب 2024“ الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بين 4 – 7 مارس وذلك من خلال جناح ديلويت الكائن في القاعة 2، الركن K20. وستقدم ديلويت لزوار جناحها تجارب ملهمة تستعرض فيها مجموعة من أحدث الحلول التكنولوجية المصممة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
تعقيباً على هذه المشاركة، قال راشد بشير، الرئيس التنفيذي للخدمات الاستشارية في ديلويت الشرق الأوسط، "إنّ مشاركتنا للعام الثاني على التوالي في هذا الحدث التكنولوجي الضخم تتيح لنا فرصة فتح آفاق جديدة لمستقبل الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. ويوفر معرض ليب 2024 منصة فريدة لنا لنجدد من خلالها التزامنا نحو تعزيز الابتكار والتقنيات الناشئة، وتحقيق الأثر إيجابي الهادف لعملائنا من القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.“
وستوفر ديلويت لزوار جناحها في معرض ليب 2024 فرصة تجربة رحلة انغماسية يستعرضون فيها مجموعة المنتجات والخدمات التكنولوجية الشاملة التي تقدمها ديلويت وذلك عبر شاشة ضخمة ثلاثية الأبعاد، كما ستعرض ديلويت لزوار جناحها 45 من أحدث حلول التكنولوجيا الناشئة تشمل البيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والواقع الحقيقي غير المحدود، والاستدامة، والأمن السيبراني التي تتيح جميعها للزوار فرصة التعرّف على القوة التحويلية للابتكار. بالإضافة إلى ذلك، سوف تعرض ديلويت منتجاتها التكنولوجية التي تقدّمها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العالميين مثل (Anaplan)، (Adobe) و (ServiceNow).
لن تقتصر مشاركة ديلويت في معرض ليب 2024 على عرض منتجاتها وخدماتها التكنولوجية فقط، بل ستشارك أيضاً في المحاضرات التي ستقدمها نخبة مميزة من المتحدثين من بينهم يوسف برقاوي، مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط الذي سيلقي محاضرة في اليوم الأول من المعرض بعنوان ”حكومة الجيل القادم: كيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة المواطنين“، يستعرض فيها الطاقات التحويلية الكامنة في الذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
كما ستتيح ديلويت لزوار جناحها فرصة المشاركة بتجربة العروض التعليمية من خلال الحلول الإلكترونية مثل المشاركة في سباق الفورمولا 1 الافتراضي. وتسلط ديلويت من خلال هذه التجربة التفاعلية الضوء على إمكانية استخدام التقنيات المختلفة التي تمكّنها ديلويت في العديد من قطاعات الأعمال من بينها التعليم الإنغماسي، و البث الإعلامي المتواصل، وتقديم المنتجات، ومسارات العمل التعاونية متعددة المستخدمين.
باعتبارها أحد أبرز الداعمين للاستدامة عالمياً وإقليمياً، سوف تعرض ديلويت في جناحها ”البوصلة الخضراء“ (GreenCompass)، وهو عبارة عن مركز تحويلي عالمي يساعد المنظمات على التعامل مع أحدث التشريعات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. ويعرض هذا المركز قدرات ديلويت الكاملة في مجال التشريعات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وقد عززت ديلويت هذا المركز بأحدث الحلول التكنولوجية المتوفرة في السوق.
وعلى هامش معرض ليب 2024، سوف تحتفل كل من ديلويت وأوراكل بالذكرى السنوية الثلاثين لشراكتهما الاستراتيجية والنجاح في خدمة العملاء. بهذه المناسبة، ستكون ديلويت حاضرة في جناح أوراكل الكائن في القاعة 1، الركن K40 حيث سيطلع الزوار على مجالات التعاون بين هاتين الشركتين والخدمات المشتركة التي يقدمانها لمختلف عملائهما على الصعيد العالمي والإقليمي.
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